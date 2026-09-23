울산시, 복지보건국장 이정미·공보담당관 유재권 임용

AI 핵심 요약beta
- 울산시가 23일 이정미를 복지보건국장에 임용했다.
- 울산시가 23일 유재권을 공보담당관에 임용했다.
- 시민 소통 강화와 복지·보건 대응에 초점을 맞췄다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시 복지·보건과 대외 소통을 이끌 새 사령탑이 정해졌다.
울산시는 오는 28일 자로 복지보건국장에 이정미, 공보담당관에 유재권을 임용한다고 23일 밝혔다.
이번 인사는 직위별 업무 전문성과 실무 역량을 중점적으로 고려해 이뤄졌다. 시는 복지·보건 분야 정책 수요에 대응하고 시민과의 소통을 강화하는 데 인선의 초점을 맞췄다고 설명했다.
이정미 신임 복지보건국장은 사회복지와 특수교육을 전공했다. 경기도와 광명시 등 지방자치단체에서 근무하며 복지 분야 현장 행정 경험을 쌓았다.
최근에는 동원과학기술대학교 초빙조교수로 활동하며 복지와 교육 분야에서 경력을 이어왔다. 울산시는 이 국장이 지역 복지망을 촘촘히 구축하고 현장 중심의 보건 행정을 이끌 것으로 기대하고 있다.
유재권 신임 공보담당관은 국정홍보처와 한국언론진흥재단에서 근무했다. 공공 소통과 언론 협력 업무를 담당하며 관련 실무 경험을 쌓은 홍보 분야 전문가다.
울산시는 유 담당관이 시정 주요 현안을 시민 눈높이에 맞춰 알리고 언론과의 소통을 강화하는 역할을 맡을 것으로 보고 있다.
psj9449@newspim.com