포천시, 교육부 '2025년도 교육발전특구 시범사업 연차점검' 최고 등급 달성

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 23일 교육발전특구 연차점검서 A등급을 받았다
- 청소년 예술학교와 자기주도학습센터 운영이 높은 평가를 받았다
- 포천시는 성과를 교육혁신선도지역 사업으로 이어가겠다 했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 교육부 주관 '2025년도 교육발전특구 시범사업 연차점검'에서 최고 등급인 A등급을 받았다고 23일 밝혔다.
시에 따르면 이번 점검은 교육발전특구 시범지역의 2025년도 사업 운영 실적과 성과를 종합적으로 평가하기 위해 진행됐다. 포천시는 지역 여건과 교육 수요를 반영한 교육사업을 추진하고 지역사회와 연계한 교육협력 체계를 구축한 점에서 높은 평가를 받았다고 전했다.
특히 청소년 예술학교를 중심으로 문화예술교육을 활성화한 성과가 긍정적으로 평가됐다. 포천시 청소년 예술학교는 오케스트라와 뮤지컬 스쿨을 운영하고 학교별 '1인 1특기' 사업과 연계해 학생들의 문화예술 참여 기회를 확대했다.
시는 지난해 교육발전특구 시범사업을 통해 포천교육지원청과의 협력을 강화했다. 실무협의체를 중심으로 지역 교육 현안을 공유하고 교육 현장의 의견을 정책에 반영해 왔다.
주요 사업으로는 포천형 EBS 자기주도학습센터 운영, 포천 에듀로드 확충, 청소년 예술학교 운영, 유치원·어린이집 연계 교육과정, 디지털 미래교육 환경 확대, 다문화 학생 학습·심리 지원체계 구축 등이 추진됐다.
포천형 EBS 자기주도학습센터는 교육부 공모에 앞서 시가 지방비를 선제적으로 편성해 전국 최초로 조기 개소했다. 2025년 교육부 공모를 통해 5개소를 선정한 데 이어 2026년 4개소를 추가 조성하면서 전국 최다 규모인 9개소 운영체계를 구축했다.
정량적 성과도 나타났다. 포천시는 교육발전특구 성과지표에서 사교육비 감소율 2.1%, 지역 내 고등학교 진학률 90.7%, 자율형 공립고 2.0 교육과정 만족도 94%를 기록했다. 사업 추진을 위해 특별교부금 30억 원과 지방비 약 74억 원도 투입했다.
포천시는 교육발전특구 사업에서 축적한 성과와 경험을 현재 추진 중인 교육혁신선도지역 운영으로 이어갈 계획이다.
이를 위해 ▲소규모학교 혁신을 통한 양질의 교육생태계 구축 ▲미래교육 특성화 및 자기주도형 성장체계 마련 ▲지역 연계 교육생태계 구축·확산 등 3대 전략을 추진할 방침이다.
백영현 포천시장은 "이번 최고등급 달성은 포천시와 포천교육지원청, 학교, 학부모, 지역사회가 함께 만들어낸 성과"라며 "교육발전특구를 통해 축적한 경험과 협력 기반을 교육혁신선도지역으로 이어가 학교 규모와 지역에 관계없이 모든 학생이 양질의 교육 기회를 누릴 수 있는 포천형 교육혁신 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com