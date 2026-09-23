남양주시, 중소기업 육성자금 지원대상 44개사 선정

AI 핵심 요약beta
- 남양주시가 23일 중소기업육성자금 지원대상 44개사를 선정했다.
- 협약은행 운전자금 융자 결정액은 총 106억 원이다.
- 시는 올해 자금을 400억 원으로 늘려 금융지원을 확대했다.
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 경기침체 장기화로 자금 조달에 어려움을 겪는 지역 내 중소기업의 경영 안정을 위해 하반기 중소기업육성자금 지원 대상 44개사를 선정했다고 밝혔다.
23일 시에 따르면 이번에 선정된 기업에 대한 협약은행의 운전자금 융자 결정액은 총 106억 원이다.
시는 지난 7일부터 11일까지 하반기 운전자금 지원 신청을 접수한 결과 54개 기업이 총 139억 원 규모의 융자를 신청했으며 이후 기존 자금 지원 여부와 세금 체납 여부 등 지원 요건을 종합적으로 검토해 44개 기업을 최종 선정했다고 밝혔다.
시는 대외 경제 불확실성 확대와 자금 수요 증가로 상반기 융자 규모가 조기에 소진됨에 따라 올해 중소기업육성자금 규모를 기존 300억 원에서 400억 원으로 확대했다. 하반기에는 운전자금과 시설자금 간 융자 규모를 탄력적으로 조정했으며 이를 통해 총 106억 원의 운전자금을 확보했다.
지원 대상 기업은 협약은행의 여신심사를 거쳐 기업당 최대 5억 원까지 대출받을 수 있다. 남양주시는 기업 매출액에 따라 대출 이자의 1.3~2.3%를 지원한다.
특히 남양주시 청년기업 인증기업에는 0.5%포인트를 추가 지원해 최대 2.8%까지 이자 부담을 낮출 수 있도록 했다.
시 관계자는 "이번 지원이 자금난을 겪는 지역 내 중소기업의 금융 부담을 덜고 안정적인 경영을 이어가는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 기업의 자금 수요와 경영 여건을 세심하게 살펴 실효성 있는 금융 지원을 이어가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com