경남로봇랜드재단 박태훈 신임 원장 임용…"로봇산업 육성·운영 정상화"

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경영혁신과 로봇랜드 활성화 기대

2단계 사업 추진 등 현안 해결 총력

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남로봇랜드가 새 원장을 맞고 로봇산업 육성과 테마파크 경영 정상화에 나선다.

경남도는 23일 박태훈 전 경남무역 대표이사를 경남로봇랜드재단 신임 원장으로 임용했다고 밝혔다.

박 신임 원장의 임기는 이날부터 2028년 9월 22일까지 2년이다. 재단 경영 전반을 총괄하며 로봇산업 육성, 기업 지원, 대외협력과 투자유치 등을 맡는다. 로봇랜드 테마파크 운영 정상화와 경영수지 개선도 주요 과제다.

최만림 경남도 경제부지사(오른쪽)가 23일 집무실에서 박태훈 전 경남무역 대표이사에게 경남로봇랜드재단 원장 임명장을 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다.[사진=경남도] 2026.09.23

박 원장은 경남은행 본부장, 경남무역 대표이사, BNK금융지주 부원장 등을 지냈다. 금융과 기업경영, 대외협력 분야에서 쌓은 경험을 바탕으로 재단 운영을 이끌게 됐다.

재단은 전임 원장의 임기 만료에 따라 지난 7월 원장추천위원회를 구성하고 공개모집을 진행했다. 서류심사와 면접심사를 거쳐 박 원장을 후보자로 추천했다.

박 원장은 지난 16일 열린 경남도의회 경제환경위원회 인사청문회에서 직무수행능력과 자질, 도덕성 등에 대한 검증을 받았다. 경제환경위는 청문회 뒤 박 원장에 대해 적합 의견을 냈다.

앞서 청문회에서는 로봇산업과 테마파크 운영 경험이 부족하다는 지적이 제기됐다. 박 원장은 금융·무역·기업경영 분야의 경험을 바탕으로 관련 현안을 파악하고 재단의 실행력을 높이겠다는 취지로 답변한 것으로 알려졌다.

박 원장은 로봇산업 육성과 기업 지원을 강화하고, 대외협력과 투자유치를 통해 로봇랜드의 지속 가능한 운영 기반을 마련할 계획이다.

최만림 경제부지사는 "로봇랜드는 테마파크와 로봇산업을 함께 아우르는 경남의 중요한 자산"이라며 "신임 원장이 경영과 대외협력 경험을 살려 조직의 실행력을 높이고 관계기관과 협력해 당면 과제를 풀어가길 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com