함양군·경남도, 지리산함양시장서 추석 명절 물가안정 합동 점검

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성수품 가격·원산지 표시 확인

[함양=뉴스핌] 정철윤 기자 = 추석을 앞두고 함양군과 경남도가 전통시장 물가와 거래 질서 점검에 나섰다.

23일 함양군에 따르면 전날 경남도와 함께 지리산함양시장에서 추석 명절 물가안정 합동 점검과 캠페인을 진행했다.

경남 함양군이 경남도와 함께 22일 추석 명절을 앞두고 지리산함양시장에서 물가안정 합동 점검을 실시하고 있다.[사진=함양군] 2026.09.23

합동 점검에는 경남도와 함양군 관계 공무원, 물가 모니터요원, 시장상인회 관계자 등 10여 명이 참여했다.

참여자들은 추석 성수품을 중심으로 가격 동향을 살피고 원산지 표시와 가격표시제 이행 여부를 확인했다. 불공정 거래와 가격 표시 미흡 여부 등도 함께 점검했다.

군과 도 관계자들은 시장 상인들에게 명절 물가안정을 위한 협조를 요청했다. 상인들의 현장 불편 사항을 듣고 전통시장 활성화를 위한 의견도 나눴다.

경남도는 추석 명절 물가안정 특별대책기간을 운영하며 주요 성수품의 수급과 가격 동향을 관리하고 있다. 성수품 가격과 원산지 표시 위반 등 불공정 상행위에 대한 현장 점검도 이어갈 방침이다.

yun0114@newspim.com