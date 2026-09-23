동명대, 장목예술중과 협력 체결…실용음악 교육 프로그램 공동 개발

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무대 경험·콘텐츠 제작 참여

실무형 프로그램 발굴 공유

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 음악과 무대가 학교 간 교육 협력의 접점이 됐다. 중학생과 대학생이 함께 공연과 콘텐츠 제작에 참여하는 연계 교육이 추진된다.

동명대학교 엔터테인먼트·뮤직학과는 최근 장목예술중학교와 실용음악 및 케이팝 콘텐츠 교육 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

동명대학교 엔터테인먼트·뮤직학과가 최근 장목예술중학교와 체결한 실용음악 및 케이팝 콘텐츠 교육 활성화를 위한 교육협력 협약서를 선보이고 있다.[사진=동명대학교] 2026.09.23

협약식에는 이우영 동명대 엔터테인먼트·뮤직학과장과 박상욱 장목예술중학교장 등이 참석했다.

양 측은 협약에 따라 실용음악과 케이팝 분야 교육 교류를 확대하고 중·대학생 합동공연을 추진하기로 했다. 교과·비교과 교육 프로그램을 공동 개발·운영하며 공연과 콘텐츠 제작 프로젝트에도 학생들의 참여를 지원할 계획이다.

중학교와 대학을 잇는 예술교육 체계를 구축해 학생들이 실제 공연과 콘텐츠 제작을 경험할 수 있는 실무형 프로그램도 발굴한다.

장목예술중학교는 공립 중학교 교육과정에 실용음악 중심 예술교육을 접목하고 학생 개개인의 소질과 적성에 기반한 역량 중심 교육을 운영하고 있다. 진로·직업 역량을 갖춘 인재 양성에도 힘쓰고 있다.

협약식에서는 장목예술중학교 재학생과 동명대 엔터테인먼트·뮤직학과 재학생들이 각각 케이팝 댄스 퍼포먼스를 선보였다. 동명대 공연은 이규만 교수가 지도했다. 양교 학생들은 무대를 통해 교류했다.

박상욱 교장은 "학생들이 음악과 케이팝 콘텐츠를 매개로 함께 무대를 만들고 성장하는 교육협력의 출발점"이라며 "동명대와 공연 및 교육 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

이우영 학과장은 "중등교육 단계에서 발견한 실용음악과 케이팝 분야의 재능을 대학의 전문 음악·콘텐츠 교육으로 연결할 수 있다는 점에서 의미가 있다"며 "합동공연과 교과·비교과 프로그램 등 학생 참여형 교류를 확대하겠다"고 전했다.

news2349@newspim.com