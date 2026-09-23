박상현 밀양시의원 "버스 완전 공영제와 전면 무료버스 도입해야"

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시민 무료 교통 복지 실현 제안





박상현 밀양시의원

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 버스 요금을 없애는 데 그치지 않고 운영 체계까지 바꿔야 한다는 제안이 경남 밀양시의회에서 나왔다.

밀양시의회 박상현 의원은 23일 열린 제275회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 "밀양형 버스 완전 공영제와 시민·관광객을 대상으로 한 전면 무료버스 도입해야 한다"고 촉구했다.

박 의원은 "대중교통을 시민의 이동권을 보장하는 교통복지 수단이자 관광객의 지역 내 이동과 지역경제 활성화를 위한 기반으로 활용해야 한다"고 주장했다.

그는 경남 의령군의 버스 완전 공영제와 경북 청송군의 전면 무료버스 사례를 제시했다. 의령군은 버스 완전 공영제를 도입하고 버스 요금을 무료화한 사례, 청송군은 농어촌버스 요금을 전면 무료화한 사례 등을 언급됐다.

밀양시의 재정 지원 규모도 근거로 들었다. 박 의원에 따르면 밀양시는 2025년 민간 운수업체 손실보상금으로 45억6800만 원을 투입했다.

'밀양시 버스 노선체계 개편' 용역과 버스 운수업계 재정지원 현황을 바탕으로 기존 보조금에 연간 약 31억 원을 추가하면 시민 대상 무료버스 운영이 가능하다는 검토 결과를 소개했다.

다만 관광객까지 포함한 전면 무료버스는 별도 검토가 필요하다고 했다. 무료화에 따른 이용 수요 증가와 운송수입 감소, 차량 증편 가능성 등을 반영해 추가 비용을 산출해야 한다는 설명이다.

박 의원은 "전면 무료버스와 버스 완전 공영제 도입 타당성 조사를 시작하고, 민간 운수업체의 노선과 자산 인수 방안 및 관련 제도 마련에 나서야 한다"고 말했다.

그러면서 "경남도의 지원과 국·도비 확보를 통해 지방재정 부담을 줄이는 방안도 함께 마련해야 한다"고 제안했다.

박 의원은 "버스 완전 공영제와 전면 무료버스를 지역소멸에 대응하고 시민의 생활을 지키는 사회적 투자로 판단해야 한다며 관광과 지역경제 활성화에도 기여할 수 있다"고 강조했다.

news2349@newspim.com