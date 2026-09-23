부산시, 은행나무 열매 1만 그루 선제 채취…수거망 200여 개 설치

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

암나무 교체·약제 처리 병행

복지시설 기부 및 거름 활용

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 가을철 보행로에 떨어지는 은행나무 열매를 줄이기 위해 부산시가 추석 전후 선제 채취에 나선다.

부산시는 가로수로 심은 은행나무 3만3000그루 가운데 암나무 1만 그루를 대상으로 열매 채취 작업을 진행한다고 23일 밝혔다.

은행나무 열매수거망 설치[사진=부산시] 2026.09.23

시는 추석 연휴 전후부터 하루 평균 250여 명의 인력을 투입한다. 진동수확기와 장대 등을 활용해 노선별로 열매를 수거할 계획이다. 열매가 보도에 떨어지는 것을 줄이기 위해 9월 말까지 수거망 200여 개도 설치한다.

은행나무 암나무를 수나무로 바꾸는 작업과 약제를 활용한 결실 억제도 병행했다. 시는 올해 상반기 부산진구 냉정로 등 9개 노선의 암나무 118그루를 수나무로 교체했다.

오는 10월에는 수영구 광안로 등에서 25그루를 추가로 교체한다. 이후에도 예산을 확보해 민원 발생 구간을 중심으로 수종을 바꿀 계획이다. 중구 해관로 등 37개 노선의 은행나무 1400여 그루에는 결실 억제제 주입과 조기 낙과제 살포를 마쳤다.

지난해 9월부터 11월까지 수거한 은행 열매는 4만8860㎏이다. 이 가운데 중금속 검사를 거친 3000㎏은 복지시설에 무상으로 전달했다. 올해 채취한 열매는 복지시설 등의 요청이 있으면 무상 기부한다. 기부하지 않는 열매는 폐기하거나 양묘시설의 거름으로 활용할 예정이다.

김창덕 푸른도시국장은 "은행나무 열매 낙하 시기에 맞춰 수종 교체와 채취 작업을 진행해 시민 불편을 줄이겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com