최대호 안양시장, 추석 앞두고 전통시장 5곳 찾아 민생 현장 점검

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21~22일 호계·관양·남부·박달·중앙시장 찾아 상인 격려

성수품 물가 점검 및 지역화폐 '안양사랑페이'로 명절 장보기 동참

최대호 시장 "현장 목소리 시정 반영해 지역경제 활력 불어넣을 것"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 최대호 시장이 추석 명절을 앞두고 관내 전통시장을 연이어 방문해 물가동향을 점검하고 상인들을 격려하는 등 민생 현장 소통 행보를 펼쳤다고 22일 밝혔다.

최대호 안양시장이 21일 관양시장에서 물품을 구매하고 있다. [사진=안양시]

시에 따르면 최대호 시장은 지난 21일부터 22일까지 관내 주요 전통시장 5곳(호계시장·관양시장·남부시장·박달시장·중앙시장)을 차례로 방문했다.

최 시장은 현장에서 추석 주요 성수품 가격과 수급 현황 등 시장 동향을 살피고 경기 침체 및 소비 위축으로 애로를 겪고 있는 상인들의 목소리를 경청했다.

또한 현장에서 지역화폐인 '안양사랑페이'를 사용해 직접 명절 장보기에 동참하며 시장을 방문한 시민들과 명절 인사를 나누고 전통시장 이용 활성화를 위한 의견을 수렴했다.

최대호 안양시장은 "어려운 경제 여건 속에서도 지역 상권의 든든한 버팀목이 되어주는 상인 여러분께 깊이 감사드린다"며 "시민 여러분께서도 넉넉한 정과 인심이 넘치는 전통시장을 많이 이용해 주시길 부탁드린다"고 당부했다.

최대호 안양시장이 21일 호계시장에서 물건을 사며 상인들과 이야기를 나누고 있다. [사진=안양시]

이어 "현장에서 전달받은 다양한 의견을 시정에 적극적으로 반영해 전통시장과 골목상권이 살아나고 지역경제에 활력이 돌 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

안양시는 전통시장 경쟁력 제고 및 상권 활성화를 위해 시설·경영 현대화 지원사업을 비롯한 다각적인 정책을 추진하고 있다.

1141world@newspim.com