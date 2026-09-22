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남양주시, 지역 현안 협력 위한 당정협의회 개최

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  • 남양주시는 22일 민주당 남양주병과 당정협의회를 열었다.
  • 신도시 개발 대응해 교통·의료·생활SOC 확충을 논의했다.
  • 최현덕 시장은 협력으로 지역 현안을 풀겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 더불어민주당 남양주병 지역위원회와 당정협의회를 열고 지역 주요 현안 해결을 위한 협력 방안을 논의했다.

최현덕 시장과 김용민 의원을 비롯한 남양주(병) 지역 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다.[사진=남양주시]

남양주시는 22일 최현덕 시장과 김용민 국회의원, 도·시의원, 지역위원회 관계자, 시 실·국·단·소장, 읍면동장 등이 참석한 가운데 당정협의회를 개최했다고 밝혔다.

이번 협의회는 지난 10일 남양주갑, 18일 남양주을 지역위원회와의 협의회에 이은 세 번째 자리로 민선 9기 첫 당정협의 일정을 마무리하며 남양주 전역의 주요 현안을 점검하고 지역별 협력 과제를 공유했다.

최현덕 시장과 김용민 의원을 비롯한 더불어민주당 남양주(병) 지역위원회가 당정협의회에서 지역 현안을 논의 중이다.[사진=남양주시]

이날 참석자들은 신도시 개발과 신규 공공택지, 역세권 개발 등 도시 변화에 대응하기 위한 교통·의료·생활SOC 확충, 신도시와 기존 생활권이 함께 성장할 수 있는 방안을 중점적으로 논의했다. 

교통 분야에서는 와부 신규 공공택지 등 대규모 개발에 맞춰 '선교통 후입주' 원칙을 바탕으로 교통 인프라를 적기에 구축하고 신규 생활권에 맞는 교통체계 마련 방안이 논의됐다.

생활 인프라 현안으로는 ▲남양주체육문화센터 메인스타디움 건립 ▲다산지금지구 공영주차장 조기 건립 ▲가운고 통학로 도로 개설 ▲덕소초 복합문화센터 주차장 추가 확보 등이 제시됐다.

의료·복지 분야에서는 상급종합병원과 경기도 공공산후조리원 유치 등 지역 의료·복지 기반을 확충하기 위한 협력 과제를 논의했다.

지역별 균형발전 방안도 다뤄졌다. 다산·진건·퇴계원 지역은 신도시 개발에 따른 성과가 기존 생활권의 주거 및 생활환경 개선으로 이어질 수 있도록 도로·주차장·공원·생활SOC 확충 방안을 검토했다.

또 금곡 지역은 홍유릉 등 역사문화 자산을 도시재생과 연계해 지역 활성화를 추진하는 방안을 모색했다. 조안 지역은 상수원보호구역 등 지역 여건을 고려하면서 주민 생활편의와 지역 활력을 높일 수 있는 지원 방안을 논의했다.

최현덕 남양주시장이 22일 시청에서 열린 당정협의회에서 주요 현안을 논의하고 있다.[사진=남양주시]

김용민 의원은 "지역 현안이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 시와 당이 앞으로도 긴밀히 협력해 나가길 바란다"며 "국회 차원에서도 필요한 지원을 적극 뒷받침해 지역의 변화를 함께 만들어가겠다"고 말했다.

최현덕 시장은 "남양주시는 시민들의 삶과 도시의 모습이 함께 달라지는 중요한 시기를 지나고 있다"며 "민선 9기 첫 당정협의를 계기로 앞으로도 긴밀히 소통하고 협력해 지역 현안을 하나씩 풀어내고 남양주의 대전환을 차근차근 완성해 나가겠다"고 밝혔다.

asj7376@newspim.com

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