부산시 'F1963 정원', 아름다운 민간정원 30선에 선정

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2024년 시 제1호 민간정원 지정

산업유산과 자연 어우러진 공간

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 옛 공장이 정원으로 변신했다. 부산 수영구 F1963 정원이 전국을 대표하는 민간정원으로 이름을 올렸다.

부산시는 산림청이 선정한 '2026 대한민국 아름다운 민간정원 30선'에 부산에서 유일하게 '부산 수영구 F1963 정원'이 선정됐다고 22일 밝혔다.

'2026 대한민국 아름다운 민간정원 30선'에 선정된 F1963 정원의 달빛가든 [사진=부산시] 2026.09.22

'아름다운 민간정원 30선'은 전국 우수 민간정원을 발굴해 정원의 경관과 정원주가 가꿔온 이야기를 알리고 정원문화에 대한 관심을 높이기 위해 추진하는 사업이다.

F1963 정원은 2024년 12월 부산시 제1호 민간정원으로 지정됐다. 1963년 설립된 고려제강의 와이어 공장을 재생건축 방식으로 리노베이션한 복합문화공간 F1963 안에 조성됐다.

F1963은 공장이 처음 지어진 연도인 1963년과 공장을 뜻하는 'Factory'의 첫 글자 'F'를 조합해 지은 이름이다. 기존 공장 건물과 골조를 보존한 공간 곳곳에 정원을 조성해 산업시설의 역사성과 자연이 어우러지도록 했다.

오래된 공장 건축물과 정원을 연결한 점이 특징이다. 다양한 정원식물과 수경시설, 휴게시설을 배치해 공간별로 서로 다른 경관과 분위기를 연출했다. 정원 곳곳에는 F1963의 역사와 공간 특성을 반영한 정원이 조성돼 있다.

'소리길'은 와이어의 곧고 유연한 특성을 닮은 대나무 숲길이다. 산책로에는 옛 공장 바닥의 콘크리트를 재활용해 시간의 흔적을 남겼다. 정원과 기존 건축물의 경계를 자연스럽게 연결해 산업공간의 흔적과 자연이 대비를 이루도록 했다.

'달빛가든'은 과거 폐수처리장을 생태정원으로 재생한 공간이다. 연꽃과 정원식물, 유리온실 등을 배치해 F1963의 산업유산을 정원으로 재해석했다. '단풍가든'은 느티나무 그늘과 단풍을 감상하며 도심에서 휴식할 수 있도록 조성한 공간이다.

시는 이번 선정을 계기로 민간이 조성하고 가꿔온 우수 정원의 가치를 알리고 민간정원 발굴과 정원문화 확산을 이어갈 계획이다.

부산낙동강정원 등 공공정원과 민간정원을 연계한 정원문화 프로그램도 추진한다. 시민이 일상 가까이에서 다양한 정원을 경험할 기회를 확대하고 '정원도시 부산' 조성을 위한 민간정원 협력 기반을 강화할 방침이다.

전재수 시장은 "F1963 정원은 산업시설의 역사적 공간에 정원의 아름다움을 더해 새로운 문화공간으로 재탄생한 부산의 대표적인 민간정원"이라며 "시민들이 일상 가까이에서 정원을 즐길 수 있도록 우수 민간정원을 지속적으로 발굴하고 정원문화 확산을 위해 노력하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com