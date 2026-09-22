안산시, 추석 앞두고 한대앞역서 물가안정 캠페인 실시

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9월 11~27일 '물가안정 대책 기간' 지정...가격표시제·원산지 점검 강화

이민근 시장 "꼼꼼한 성수품 가격 점검으로 시민 장바구니 부담 낮출 것"

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시가 추석 명절을 앞두고 시민들의 장바구니 물가 부담을 완화하고 건전한 유통 질서를 확립하기 위해 한대앞역 상가 일원에서 물가안정 캠페인을 펼쳤다.

21일 4호선 한대앞역 일원에서 추석맞이 물가안정 캠페인을 진행하고 있다. [사진=안산시]

안산시는 지난 21일 시 관계자를 비롯해 소비자단체, 지역 상인회, 물가모니터요원 등 30여 명이 참여한 가운데 민관 합동 물가안정 캠페인을 실시했다고 22일 밝혔다.

시에 따르면 참가자들은 현장에서 추석 주요 성수품의 가격 동향을 점검하고 시민들을 대상으로 착한가격업소 이용 촉진 및 전통시장 장보기 홍보 활동을 펼쳤다.

시는 지난 11일부터 오는 27일까지를 '추석 명절 물가안정 대책 기간'으로 정하고 명절 핵심 성수품 19종의 가격 동향을 집중 관리하고 있다. 아울러 가격표시제 및 원산지 표시제 이행 여부, 불공정 거래 행위 등에 대한 지도·점검도 병행한다.

점검 대상 성수품 19종은 ▲농산물 7종(배추·무·사과 등)▲축산물 4종(소고기·돼지고기·닭고기 등)▲수산물 6종(명태·오징어·갈치 등)▲임산물 2종(밤·대추)이다.

이민근 안산시장은 "시민들이 안심하고 명절 장보기에 나설 수 있도록 주요 성수품 가격을 꼼꼼하게 살피겠다"며 "상인 여러분의 정직한 가격 표시와 건전한 상거래 질서 준수를 부탁드린다"고 말했다.

1141world@newspim.com