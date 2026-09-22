남양주시, 추석 연휴 기간 스마트도시 기반시설 특별 관리체계 운영

[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 추석 연휴 기간 시민들이 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 스마트도시통합센터와 지능형교통체계(ITS), 방범용 CCTV 등 주요 스마트도시 기반시설에 대한 특별 관리체계를 운영한다고 22일 밝혔다.

남양주시 스마트도시통합센터 모습. [사진=남양주시]

시에 따르면 오는 9월 24일부터 27일까지 스마트도시통합센터와 ITS 현장 시설물의 운영 상태를 집중 점검하고 버스정보시스템과 교통신호제어시스템, 도로전광판 등 ITS 시설과 방범용 CCTV가 차질 없이 운영될 수 있도록 관리할 계획이다.

시는 연휴 기간 동안 스마트도시통합센터를 중심으로 주요 시스템과 현장 시설물의 장애 및 특이사항을 상시 모니터링한다. 장애 발생이나 긴급 파손 등 이상 상황이 발생할 경우에는 현장 출동과 응급 복구를 통해 신속하게 대응할 방침이다.

방범용 CCTV는 24시간 관제체계를 유지해 사건·사고 발생 시에는 경찰 등 관계 기관과 협조해 상황에 대응하고 연휴 기간에도 시민 안전과 교통정보 서비스 제공에 공백이 없도록 비상 대응체계를 가동할 예정이라고 전했다.

시 관계자는 "추석 연휴에도 시민 안전과 교통편의를 뒷받침하는 스마트도시 기반시설이 안정적으로 운영될 수 있도록 철저히 관리하겠다"며 "장애나 특이사항 발생 시 신속하게 대응하고 관계기관과 긴밀히 협조해 시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

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