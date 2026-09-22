수원시 '2026년 하반기 수원굿즈 디자인인증제' 참여 상품 모집

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기업뿐 아니라 수원굿즈를 기획·제작·유통하는 개인도 신청할 수 있어...10월 13일까지

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026년 하반기 수원굿즈 디자인인증제' 참여 상품을 10월 13일까지 모집한다고 22일 밝혔다.

'수원굿즈 디자인인증제' 홍보물. [사진=수원시]

수원굿즈 디자인인증제는 수원의 역사·문화·관광·도시이미지 등 다양한 유무형 자산을 활용한 우수 상품을 발굴해 디자인 품질과 상품성을 인증하고 홍보와 판로 확대 등을 지원하는 제도다.

올해 상반기에는 인증 상품 10종을 선정했다. 하반기 모집 대상은 현재 제작·판매 중이거나 상품화가 완료된 제품 중 수원의 지역적 특성과 연관성이 있고 인증 후 실제 생산·판매와 후속 사업 참여가 가능한 상품이다.

기업뿐 아니라 수원굿즈를 기획·제작·유통하는 개인도 신청할 수 있다. 하반기에는 시민과 방문객이 일상에서 구매하고 사용할 수 있는 상품을 확대하기 위해 ▲수원의 주요 공간과 이용객 특성을 반영한 공간 연계형▲수원의 역사·문화·자연·도시경관에서 발견한 색과 이미지를 활용한 도시이미지형▲판매가 1만 원 이하로 일상생활이나 행사·홍보 등에 활용할 수 있는 실용상품형 등 3개 분야를 중점적으로 모집한다.

참여 희망자는 10월 13일까지 신청해야 한다.수원시 홈페이지 '공고/고시/입법예고'에서 신청서식을 내려받아 작성한 후 공고문에 안내된 방법에 따라 제출하면 된다.

1차 서류심사와 2차 실물 심사를 거쳐 12월 11일 인증 상품을 발표할 예정이다. 2차 심사는 기존의 발표·실물평가 방식에서 실물평가 중심으로 변경해 디자인 완성도와 품질, 상품성·시장성, 생산·유통의 지속가능성 등을 종합적으로 평가한다.

선정된 상품에는 '수원굿즈 디자인 인증'을 부여한다. 인증 상품은 ▲수원굿즈 홈페이지 등록과 온오프라인 홍보▲전시·팝업스토어 참여▲수원시 주요 행사·공간과 연계한 상품 노출·판매 기회 확대▲민간 유통채널 연계 등의 지원을 받을 수 있다.

수원시 관계자는 "수원굿즈 디자인인증제는 단순한 아이디어 공모가 아니라 실제 제작·판매가 가능한 경쟁력 있는 상품을 발굴하는 제도"라며 "수원의 공간과 문화, 도시이미지가 시민과 방문객이 일상에서 사용하고 경험할 수 있는 다양한 상품으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com