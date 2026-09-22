함안군, 소통공감군수실 누리집 개편…군민 정보 접근 개선

네 개 주요 메뉴 정보 제공

[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군청 누리집 첫 화면이 달라졌다. 군수 일정과 군정 현장을 한눈에 모아 보여주며 군민 참여 창구를 앞으로 배치해 행정 정보를 일상에 더 가까이 당기는 구성을 택했다.

경남 함안군 '소통공감군수실' 누리집[사진=함안군] 2026.09.22

함안군은 민선 9기 출범에 맞춰 군민과의 소통을 강화하기 위해 기존 '열린군수실' 누리집을 '소통공감군수실'로 개편해 서비스를 시작했다고 22일 밝혔다.

군은 이번 개편에 민선 9기 군정 비전인 '군민의 눈높이로 새롭게 도약하는 더 큰 함안'을 반영해 디자인과 기능을 손보고 메뉴 구성을 다시 짰다. 군민이 군정 정보를 더 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 정보 접근 방식을 바꾸는 데 초점을 맞췄다.

새 누리집은 '차석호입니다' '약속합니다' '뛰겠습니다' '함께합니다' 등 네 개의 큰 메뉴로 구성했다. '차석호입니다'에서는 군수 소개를, '약속합니다'에서는 주요 정책과 공약을, '뛰겠습니다'에서는 군정 일정과 현장 행보를, '함께합니다'에서는 군민 소통과 참여 관련 정보를 제공한다.

첫 화면에는 군수 일정, 보도자료, 주요 정책, 군민의 소리를 배치했다. 이용자가 자주 찾는 정보를 초기 화면에서 바로 확인할 수 있도록 해 별도의 메뉴 탐색 없이 핵심 군정 정보를 접할 수 있도록 했다.

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