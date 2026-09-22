함안군, 소통공감군수실 누리집 개편…군민 정보 접근 개선

AI 핵심 요약beta
- 함안군이 22일 열린군수실을 소통공감군수실로 개편했다.
- 민선 9기 비전을 반영해 디자인과 메뉴를 다시 짰다.
- 첫 화면에 일정·보도자료·군민소리 등 핵심을 배치했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[함안=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함안군청 누리집 첫 화면이 달라졌다. 군수 일정과 군정 현장을 한눈에 모아 보여주며 군민 참여 창구를 앞으로 배치해 행정 정보를 일상에 더 가까이 당기는 구성을 택했다.
함안군은 민선 9기 출범에 맞춰 군민과의 소통을 강화하기 위해 기존 '열린군수실' 누리집을 '소통공감군수실'로 개편해 서비스를 시작했다고 22일 밝혔다.
군은 이번 개편에 민선 9기 군정 비전인 '군민의 눈높이로 새롭게 도약하는 더 큰 함안'을 반영해 디자인과 기능을 손보고 메뉴 구성을 다시 짰다. 군민이 군정 정보를 더 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 정보 접근 방식을 바꾸는 데 초점을 맞췄다.
새 누리집은 '차석호입니다' '약속합니다' '뛰겠습니다' '함께합니다' 등 네 개의 큰 메뉴로 구성했다. '차석호입니다'에서는 군수 소개를, '약속합니다'에서는 주요 정책과 공약을, '뛰겠습니다'에서는 군정 일정과 현장 행보를, '함께합니다'에서는 군민 소통과 참여 관련 정보를 제공한다.
첫 화면에는 군수 일정, 보도자료, 주요 정책, 군민의 소리를 배치했다. 이용자가 자주 찾는 정보를 초기 화면에서 바로 확인할 수 있도록 해 별도의 메뉴 탐색 없이 핵심 군정 정보를 접할 수 있도록 했다.
news2349@newspim.com