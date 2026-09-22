광명시, 전기자동차 351대 추가 지원…예산 12억8000만원 확보

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 30일부터 전기차 보조금 3차 신청을 받는다.
- 전기 승용차 300대 등 총 351대에 추가 지원한다.
- 최대 1950만 원까지 차종별로 차등 지급한다.
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박승원 시장 "탄소중립 도시 전환 위해 무공해차 보급 계속 확대할 것"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 탄소중립 실현을 가속화하고 친환경차 보급을 늘리기 위해 전기자동차 구매 보조금 추가 지원에 나선다.
광명시는 오는 30일부터 전기자동차 구매비용 일부를 지원하는 '2026년 전기자동차 3차 보급 사업' 신청을 받는다고 22일 밝혔다.
시에 따르면 이번 3차 보급 물량은 ▲전기 승용차 300대 ▲전기 화물차 50대 ▲전기 승합차 1대 등 총 351대다.
광명시는 지난 18일 시의회에서 의결된 추경예산을 통해 약 12억 8000만 원(국비 약 6억 3000만 원, 시비 약 6억 5000만 원)의 사업비를 추가 확보함에 따라 관내 전기차 수요에 적극 대응키로 했다. 앞서 시는 올해 9월 16일 기준 총 671대의 전기차 구매를 지원한 바 있다.
지원 금액은 차량 성능과 차종에 따라 차등 지급된다. 전기 승용차는 최대 980만 원, 전기 화물차는 최대 1650만 원, 전기 승합차는 최대 1950만 원까지 지원받을 수 있다.
신청 자격은 공고일 기준 광명시에 60일 이상 주소를 둔 만 18세 이상 시민이나 지역 내 사업장이 있는 법인·공공기관 등이다. 지원 희망자는 자동차 제작·수입사와 구매 계약을 체결한 뒤 무공해차 통합 누리집을 통해 신청할 수 있으며 지원 대상자는 차량 출고·등록순으로 선정된다.
이와 함께 택시 운전 자격자, 생애 최초 차량 구매 청년, 다자녀가구, 차상위계층 등 조건 충족 시 추가 보조금 혜택을 받는다. 또한 차량 등록일 기준 1개월 이내에 '광명시 기후의병 탄소저금통'을 통해 전기차 구매를 인증하면 3만 포인트를 추가 지급받을 수 있다.
박승원 광명시장은 "내연기관차를 친환경 전기차로 전환하는 것은 탄소중립 실현을 위한 필수적인 과제"라며 "시민들이 부담 없이 친환경차를 선택할 수 있도록 지원을 아끼지 않고 탄소중립 선도 도시로 지속 진화해 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com