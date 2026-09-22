경기북부광역새일센터, 지역센터·대학과 손잡고 여성 일자리 활성화

AI 핵심 요약beta
- 경기북부광역새일센터가 21일 양주서 5자 협약을 체결했다.
- 양주새일센터와 3개 대학 앵커사업단이 여성 일자리 협력에 나섰다.
- 정보 공유와 취·창업 연계로 지역 현안 해결을 추진한다.
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민관산학 협력 네트워크 구축...구인·구직 발굴부터 취·창업 연계까지
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단 경기북부광역새일센터가 경기북부 및 양주 지역의 여성 일자리 현안을 해결하기 위해 지역새일센터 및 대학 앵커사업단과 뜻을 모았다.
경기북부광역새일센터는 지난 21일 양주시청에서 양주새일센터, 경동대학교·서정대학교·예원예술대학교 앵커사업단과 함께 지역 여성 일자리 활성화를 위한 5자 간 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약은 경기북부광역새일센터가 추진하는 '민관산학 일자리 협의회' 구축 사업의 일환으로 마련됐다.
앵커사업단은 지역과 대학이 협력해 인재를 양성하고 지역 산업 발전을 도모하는 조직으로 센터는 이번 연계를 통해 여성 일자리 문제를 공동으로 발굴하고 대응책을 마련한다는 구상이다.
협약에 따라 기관들은 ▲여성 일자리 활성화 협력 네트워크 구축 ▲일자리 사업 추진을 위한 정보 공유 ▲지역 여성 일자리 현안 발굴 및 해법 모색 ▲구인·구직 발굴, 직업상담, 취·창업 연계 및 사후관리 지원 등에 적극 협력키로 했다.
앞서 경기북부광역새일센터는 지난 18일에도 포천새일센터, 대진대학교·차의과학대학교 앵커사업단과 포천 지역 여성 일자리 활성화를 위한 4자 간 업무협약을 체결한 바 있다. 센터는 앞으로도 지역별·권역별로 유관기관 간 교류와 협력을 지속적으로 넓혀갈 계획이다.
육은아 경기북부광역새일센터장은 "새일센터의 지원 대상이 여성 전체로 확대됨에 따라 생애주기 전반을 아우르는 다양한 참여자 유입이 필요한 시점"이라며 "지역 현안에 전문성을 가진 대학 앵커사업단과 긴밀히 협력해 실질적인 여성 일자리 해결책을 만들어 나가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com