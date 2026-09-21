서태경 사상구청장 "전통시장별 여건 맞는 시설 개선·환경정비 추진"

AI 핵심 요약beta
- 서태경 사상구청장이 21일 전통시장을 점검했다.
- 사상·덕포·감전 등 시장 운영과 성수품을 살폈다.
- 상인 애로를 듣고 주민들에 전통시장 이용을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 =부산 사상구가 추석 명절을 앞두고 관내 전통시장 운영 현황과 상인 애로사항을 점검하며 민생 행보를 이어갔다.
사상구는 서태경 사상구청장이 사상시장, 덕포시장, 감전시장, 새벽시장, 엄궁시장, 모라전통시장 등 관내 주요 전통시장을 잇달아 방문했다고 21일 밝혔다.
서 구청장은 시장 내 시설과 영업환경을 둘러보며 전반적인 운영 상황을 살폈다.
명절을 앞두고 이용객 증가가 예상되는 만큼 제수용품과 농·축·수산물 등 주요 성수품의 가격과 유통 상황도 함께 점검했다. 소비 위축으로 어려움을 겪고 있는 상인들을 만나 경영 여건을 듣고 현장에서 나온 건의사항을 직접 수렴했다.
서 구청장은 시장을 찾은 주민들과 인사를 나누며 전통시장 이용에 대한 의견을 청취했다. 아울러 지역 상권에 활력을 더할 수 있도록 명절 장보기 등 일상 속에서 전통시장을 적극 이용해 줄 것을 주민들에게 당부했다.
서 구청장은 "전통시장은 지역 주민의 일상과 상인들의 삶이 함께하는 중요한 민생 현장"이라며 "현장에서 들은 상인과 주민들의 의견을 세심하게 살펴 시장별 여건에 맞는 시설 개선과 환경 정비를 추진하고 전통시장에 활력을 더할 수 있는 다양한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com