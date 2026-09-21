광명시의회, 추석 맞아 사회복지시설 방문...현장 종사자 격려

AI 핵심 요약beta
- 광명시의회가 21일 복지시설 3곳을 찾아 위문품을 전달했다.
- 이형덕 의장과 시의원들은 현장 종사자들을 격려했다.
- 의원들은 복지 사각지대 해소 지원을 다짐했다.
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회는 추석 명절을 앞둔 21일 관내 주요 사회복지시설을 방문해 위문품을 전달하고 따뜻한 온정을 나눴다고 밝혔다.
광명시의회는 이날 광명장애인종합복지관, 철산종합사회복지관, 소하노인종합복지관을 차례로 찾아 격려품을 전달하고 복지 현장에서 헌신하는 관계자들의 노고를 격려했다.
이날 방문에는 이형덕 의장을 비롯한 시의원들이 참석해 각 시설의 운영 현황을 세심히 살피고 지역 내 취약계층과 복지 대상자를 위해 일선에서 봉사하는 종사자들에게 감사의 뜻을 전했다.
의원들은 시설 관계자들과 간담회를 통해 복지 현장의 애로사항을 청취했으며 소외계층 이용자들이 편안하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 다각적인 관심과 지원이 필요하다는 점에 뜻을 모았다.
이형덕 광명시의회 의장은 "어려운 여건 속에서도 복지 현장의 최일선에서 헌신하는 종사자 여러분의 노고에 깊이 감사드린다"며 "광명시의회도 단 한 명의 시민도 소외되지 않고 따뜻한 추석 명절을 보낼 수 있도록 현장의 목소리를 경청하고 복지 사각지대를 지속적으로 줄여나가는 의정활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com