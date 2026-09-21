의령군, 제4회 추경 6476억원 확정…현안사업 탄력

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청년 주거·농업 예산 집중 배분 논의

주민 생활 개선·재해 예방 사업 추진

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군이 2026년 한 해 재정 운용 방향을 다시 손질하며 청년 주거·농업·재해예방 등 생활밀착 분야에 예산을 집중 배분했다.

의령군은 2026년도 제4회 추가경정예산안이 의령군의회 심의를 거쳐 21일 원안대로 최종 확정됐다고 밝혔다.

이번 제4회 추경예산은 6476억 원으로 제3회 추가경정예산 6219억 원보다 257억 원(4.1%) 늘어났다.

경남 의령군이 2026년도 제4회 추가경정예산안이 의령군의회 심의를 거쳐 원안대로 최종 확정됐다. 사진은 의령군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2021.06.15

군은 이번 추경에서 사업별 추진 상황과 연내 집행 가능성을 점검해 불용·이월이 예상되는 예산을 감액·조정하고 확보한 재원을 청년 주거, 농업, 재해예방 등 군민 생활과 직결된 현안 사업에 재배분했다.

사업 추진에 필요한 재원을 시기에 맞춰 보강하는 동시에 연내 집행 가능성이 낮은 예산은 조정해 한정된 재원의 활용도를 높이는 데 중점을 뒀다.

주거·청년 분야에서는 일자리연계형 지원주택 건립사업에 31억5000만 원, 알콩달콩 청년하우스 조성사업에 3억2천만 원을 반영해 주거환경 개선과 청년 정착 기반 구축을 뒀다.

주민 생활 편의와 지역 활력 분야에는 행복누림터(소통누리관) 건립사업 7억 원, 숲속 동화나라 도깨비마을 조성사업 10억 원, 동부지역(부림·신반) 체육공원 조성사업 5억 원을 편성했다.

농업 분야에는 전략작물 직불금 11억 원, 벼 재배농가 경영안정자금 지원 7억4천만 원, 가뭄대책비 5억 원을 반영해 농가 경영 안정을 도모하고 영농 활동을 지원한다.

재해예방과 주민 안전을 위해 상이리 배수성능 개선사업 5억 원, 기성제 정비사업 7억 원, 관내 소하천 정비사업 5억 원을 반영해 수해 위험 요소를 줄이는 데 힘을 싣는다.

친환경 교통수단 보급 확대를 위해 전기자동차 구매 지원 3억6000만 원을 책정했고 지역 운수업계의 경영 부담 완화와 대중교통 서비스 유지를 위해 운수업계 유가보조금 9억8000만 원을 편성했다.

군은 이번 추경을 통해 사업 추진 여건과 집행 가능성을 고려한 재정 운용에 집중하고 추가로 확보한 재원을 바탕으로 주요 현안 사업을 차질 없이 진행할 계획이다.

오태완 군수는 "이번 추경은 연내 집행이 어려운 예산을 조정하고 군민 생활과 지역 현안 해결에 필요한 사업의 재원을 보강하는 데 중점을 뒀다"며 "한정된 재원이 필요한 곳에 효율적으로 쓰일 수 있도록 예산 집행과 사업 추진을 꼼꼼히 챙기겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com