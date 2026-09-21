부산시, '부산형 청년 보장제' 첫발…첫경력 보장제 도입

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첫경력+ 일자리 공감 TALK

일자리 성장사다리 구체화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 취업의 첫 문턱을 넘기 어려운 청년들이 일자리 정책의 당사자로 참여해 필요한 지원을 제안했다.

부산시는 21일 오후 청년두드림센터에서 청년일자리 사업 참여자들과 '부산청년 첫경력✚ 일자리 공감 TALK'를 열고 청년 일자리 정책 방향을 논의했다고 밝혔다.

전재수 부산시장이 21일 오후 3시 10분 청년두드림센터에서 열린 '부산청년 첫경력✚ 일자리 공감 TALK'에서 인사말을 하고 있다.[사진=부산시] 2026.09.21

이날 행사에는 전재수 부산시장과 첫경력 보장제 시범사업, 부산청년 잡(JOB)성장 프로젝트, 대학일자리플러스센터, 잡(JOB) 매칭 인턴 참여 청년, 청년 기업대표 등 20여 명이 참석했다.

시는 민선 9기 청년정책 7대 공약을 취업·정착·도약으로 이어지는 단계별 지원체계로 설명했다. 취업 준비와 일경험, 첫 경력 형성, 지역기업 취업과 장기근속, 주거·정착, 자기탐색과 도전 등을 연계한다는 계획이다.

핵심 사업인 '부산청년 첫경력 보장제'는 단기 일경험에 그치지 않고 최대 12개월 동안 실질적인 직무경력을 쌓도록 지원하는 부산형 청년 일자리 정책이다. 사전교육과 직무경험, 멘토링, 직장 적응, 취업 연계를 단계별로 지원한다.

올해 시범사업에서는 지역기업인 '청끌기업'과 특성화고·전문대 등 청년을 발굴해 연결한다. 참여 청년에게는 20시간의 취업역량 강화교육과 4개월간의 일경험을 제공하고 이후 온보딩 프로그램과 취업 연계 지원을 이어간다.

행사에서는 첫경력 보장제 시범사업 추진 방향을 공유하고 사업 참여 청년들이 새로운 출발을 앞둔 소감과 계획을 발표했다. 전 시장은 청년들의 취업 준비 과정과 직장생활에서 겪은 어려움, 실제 도움이 된 지원, 필요한 일자리 기회 등에 대한 의견을 들었다.

청년 기업대표와 청년고용 우수기업 근로자들도 기업 운영과 근로 현장에서 겪는 어려움, 필요한 지원책을 제안했다. 시는 이날 의견을 취업 준비부터 장기근속까지 이어지는 정책 설계에 반영할 예정이다.

전재수 시장은 "경력 중심 채용이 늘면서 청년들이 첫 경력을 쌓을 기회조차 얻기 어려운 상황"이라며 "부산에서 시작한 첫 경력이 더 나은 일자리와 성장으로 이어지도록 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com