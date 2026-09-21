민주당 부산시당, 전략기획위원회 신설…총선 준비 본격화

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 부산시당이 21일 전략기획위원회를 신설했다.
- 권지웅 전 비대위원을 위원장에 선임하며 총선 준비에 들어갔다.
- 대외협력·특별위 인선도 마치고 조직 정비에 나섰다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당이 전략기획위원회를 신설하고 상설·특별위원회 인선을 진행하며 차기 총선 준비에 들어갔다.
민주당 부산시당은 최근 운영위원회를 열어 전략기획위원장에 권지웅 전 민주당 비상대책위원을 선임했다고 21일 밝혔다. 전략기획위원회는 부산 현안을 점검하고 총선 정책과 공약을 마련하는 역할을 맡는다.
시당은 김민석 민주당 대표가 최근 부산을 찾아 부산을 총선 주요 승부처로 보고 당대표 직할 체제로 선거를 준비하겠다고 밝힌 데 따라 전략기획위원회를 구성했다.
주요 위원회 인선도 진행했다. 대외협력위원장에는 김시형 전 중구의회 부의장, 문화예술특별위원장에는 차재근 한국문화예술네트워크 사무총장, 교육연수위원장에는 전원석 전 부산시의원을 각각 선임했다.
여성위원장과 청년위원장, 노인위원장 등 상설위원장은 당원 투표로 선출한다. 부산시당은 후보자 등록 공고를 내고 선거 절차에 들어갔다.
부산의 중장기 발전 방향과 시당 혁신안을 마련할 부산미래발전특별위원회도 인선 작업을 마무리한 뒤 출범할 예정이다. 특위는 부산 현안과 미래 비전을 검토하고 총선 정책 방향을 마련하는 역할을 맡는다.
박홍배 부산시당 위원장은 "상설·특별위원회와 전략기획위원회를 통해 조직을 정비하고 총선을 준비하겠다"며 "부산 현안과 시민의 삶을 반영한 정책을 마련하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com