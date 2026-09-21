포천시, 민선9기 공약추진평가단 출범

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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 21일 '민선9기 공약추진평가단 위촉식'을 열고 시민과 함께 체감도 높은 공약 이행을 추진하기 위한 활동에 들어갔다고 밝혔다.

포천시는 21일 민선9기 공약추진평가단 위촉식을 개최했다.[사진=포천시]

시에 따르면 공약추진평가단은 공개모집을 통해 선정된 시민과 각 분야 전문가 등 14명으로 구성됐다.

평가단은 민선9기 동안 공약사업의 추진 상황과 이행 실적을 시민의 눈높이에서 점검하고 공약 변경·조정 사항을 검토하는 역할을 맡는다.

이날 위촉식에서는 위촉장 수여와 위원장 선출이 진행됐으며 민선9기 공약 추진 방향과 주요 공약사업이 공유됐다. 평가단의 역할과 향후 운영 방향을 논의하며 첫 공식 활동도 시작했다.

포천시는 앞으로 분기별로 공약사업 추진 상황을 점검하고 평가단을 통해 연 1회 이상 추진 상황과 이행 실적을 평가할 계획이며 공약 추진 과정에 시민 의견을 반영해 사업 완성도와 시민 만족도를 높인다는 방침이다.

사업 여건 변화 등으로 공약 변경이나 조정이 필요한 경우에는 공약의 취지와 변경 사유를 면밀히 검토한 뒤 평가단의 심의를 거쳐 추진할 예정이다.

또한 공약 추진 현황과 평가 결과를 시민에게 공개해 관리의 투명성과 신뢰도도 높인다는 계획이다.

백영현 포천시장은 "민선8기가 포천의 미래를 위한 기반을 다지는 시간이었다면 민선9기는 추진해 온 사업들이 시민이 체감할 수 있는 성과로 이어져야 할 때"라며 "공약은 시민과의 약속인 만큼 공약추진평가단이 시민의 눈높이에서 꼼꼼히 살펴봐 주길 바란다"고 말했다.

이어 "포천시민의 더 나은 삶을 위해 공약 추진 과정에 많은 관심과 조언을 부탁드린다"며 "포천시도 148개 공약을 책임 있게 추진해 시민과의 약속을 충실히 이행하겠다"고 밝혔다.

asj7376@newspim.com