양주시, 추석 연휴 응급진료체계 가동

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 24일부터 27일까지 응급진료체계를 운영했다.
- 양주예쓰병원 등 지정 병원·약국이 연휴 진료를 맡았다.
- 양주보건소는 전화·포털로 운영 정보 확인을 당부했다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 추석 연휴 기간 시민들의 의료기관과 약국 이용 불편을 줄이기 위해 9월 24일부터 27일까지 4일간 '추석 연휴 응급진료체계'를 운영한다고 21일 밝혔다.
시는 연휴 기간 24시간 진료가 가능한 당직의료기관인 양주예쓰병원을 비롯해 일자별로 지정된 병의원과 약국을 운영할 예정이다. 국군양주병원은 24시간 응급실을 가동하고 나무정원여성병원은 산과응급실, 에스엘서울병원은 정형외과 응급외상 진료를 맡는다.
연휴기간 동안 투석 환자를 위한 의료기관도 운영된다. 더맑은내과의원과 양주예쓰병원은 투석 가능 의료기관으로 지정됐으며 선암건강약국과 참사랑약국은 공공심야약국으로 운영돼 야간에도 의약품 구입이 가능하다.
다만 기관별 운영 일정과 진료 시간은 변동될 수 있어 방문 전 해당 기관에 전화로 운영 여부를 확인해야 한다.
양주시보건소는 연휴 기간 상황근무반을 운영해 관내 의료기관과 약국의 진료 일정을 안내하고 응급진료체계를 점검하는 등 시민 불편 최소화에 나설 방침이다.
연휴 기간 운영하는 의료기관과 약국 정보는 양주시보건소, 119구급상황관리센터(119), 보건복지부 콜센터(129)를 통해 확인할 수 있다. 응급의료포털 이젠(E-Gen) 홈페이지와 응급의료정보제공 앱, QR코드로도 인근 의료기관과 약국 정보를 조회할 수 있다.
양주시보건소 관계자는 "연휴 기간 응급진료체계를 철저히 구축하고 관리해 시민들이 안전하고 편안하게 의료서비스를 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com