부산교육청, 초등 방과후·돌봄 통합플랫폼 개통…편의성 향상

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학생 출결 확인 학부모 신뢰 증대

업무 효율성 향상 교육 환경 개선

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 그간 분산 운영해 온 초등 방과후와 돌봄 관련 서비스를 하나로 묶은 '초등 방과후·돌봄 통합플랫폼'을 정식 개통해 운영에 들어간다고 21일 밝혔다.

시교육청은 초등 방과후·돌봄 관련 서비스를 여러 시스템으로 나눠 운영해 왔다. 부산 초등 방과후·돌봄 지원센터, 방과후학교 업무지원시스템, 방과후학교 심사지원시스템, 늘봄학교 서비스 등이 각각 별도 계정으로 접속해야 하는 구조였다.

이 때문에 학생과 학부모, 학교 담당자는 필요할 때마다 다른 시스템에 로그인해야 했고, 이용 과정에서 불편이 지속됐다.

부산시교육청이 그간 분산 운영해 온 초등 방과후와 돌봄 관련 서비스를 하나로 묶은 '초등 방과후·돌봄 통합플랫폼'을 정식 개통해 운영에 들어간다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

학생의 출결과 현재 이용 상황을 학부모가 즉시 확인하기 어려웠던 점도 문제로 지적돼 왔다. 방과후와 돌봄 프로그램 참여 여부를 실시간으로 파악하기 어렵다 보니, 자녀의 안전과 이동 동선에 대한 학부모의 불안이 적지 않았다는 설명이다.

교육청은 이 같은 구조적 불편을 줄이기 위해 분산된 서비스를 하나의 플랫폼으로 통합했다. 새로 구축한 통합플랫폼에서는 하나의 아이디로 주요 방과후·돌봄 서비스를 이용할 수 있다.

학생과 학부모는 한 화면에서 모든 초등 방과후·돌봄 관련 정보를 확인할 수 있고, 학교 업무 담당자도 여러 시스템을 오가며 업무를 처리하던 기존 방식에서 벗어나 업무 효율성을 높일 수 있게 됐다.

통합플랫폼에는 출결 확인과 학부모 실시간 알림 기능이 새로 도입됐다. 방과후 프로그램 강사가 학생 출결을 시스템에 등록하면, 해당 정보가 즉시 학부모에게 앱 알림으로 전송되는 방식이다.

학부모는 자녀가 어떤 프로그램에 참여하고 있는지, 정상적으로 출석했는지 여부를 실시간으로 확인할 수 있다.

ndh4000@newspim.com