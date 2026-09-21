부산시, 의료관련 감염병 선제 예방…민관 협력 체제 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 21일 의료기관 감염관리 협력체계를 강화했다.
- 의료관련감염병 네트워크와 CRE 감소전략 사업을 운영했다.
- 다발생 의료기관 점검과 기술지원을 확대할 방침이다.
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감염병 동향 분석과 현장점검 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 의료기관과 보건소, 관계기관이 함께하는 지역 감염관리 협력체계를 강화한다.
부산시는 의료기관 내 감염병 발생과 전파를 막기 위해 의료관련감염병 예방관리 네트워크와 카바페넴내성장내세균목(CRE) 감염증 감소전략 사업을 운영한다고 21일 밝혔다.
시는 참여 의료기관의 감염관리 지표와 신고·보고 자료를 분석해 취약요인을 찾고 간담회와 실무협의를 통해 현장 개선방안을 논의하고 있다. 전문가 자문과 기술지원, 우수사례 공유도 병행해 의료기관의 대응 역량을 높인다는 계획이다.
CRE 감염증은 주요 항생제인 카바페넴계 항생제에 내성을 보이는 장내세균목에 의해 발생하는 제2급 감염병으로 조기 발견과 격리, 손위생, 접촉주의 준수가 중요하다. 부산시는 다발생 의료기관을 중심으로 역학조사와 위험요인 분석을 진행하고 고위험군 선제검사와 환자 격리, 전원 시 보균정보 공유 등 맞춤형 대응을 지원하고 있다.
시는 또 지난 7일부터 18일까지 참여 의료기관 16곳과 함께 의료관련감염병 예방 민관 합동 캠페인 주간을 운영했다. 의료기관 종사자와 시민을 대상으로 손위생과 예방수칙을 안내하고 형광물질과 핸드스캐너를 활용한 체험 프로그램도 진행했다.
부산시는 앞으로도 감염병 발생 동향과 감염관리 지표를 지속 분석해 다발생 의료기관 현장점검과 기술지원을 강화할 방침이다.
조규율 시민건강국장은 "의료관련감염병은 개별 의료기관의 노력만으로 예방하기 어렵다"며 "정보 공유와 공동 대응을 바탕으로 안전한 의료환경을 만들겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com