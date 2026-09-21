하정우 "부산을 AX 브레인 도시로"…해양·항만·물류에 AI 입힌다

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부산시, 22일 '부산미래경제포럼' 개최

해양수도 부산 새로운 성장 전략 모색

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산이 가진 해양·항만·물류 경쟁력에 인공지능(AI)을 접목해 남부권 산업 전환의 거점 도시로 키우자는 논의가 본격화된다.

부산시와 부산경제진흥원이 22일 오전 8시 시청 국제회의장에서 제111회 부산미래경제포럼을 열고 부산의 인공지능 전환 방향을 논의한다고 21일 밝혔다.

제111회 부산미래경제포럼 포스터[사진=부산시] 2026.09.21

행사에는 전재수 부산시장과 주요 간부, 공공기관장, 부산 지역 대학 총장, 기업인 등 300여 명이 참석할 예정이다. 포럼은 시장의 시정 비전 공유와 강연자 소개, 하정우 국가인공지능전략위원회 부위원장 강연, 질의응답 순으로 진행된다.

전 시장은 북극항로 시대를 부산의 도약 기회로 삼아 부산을 '미래 대전환의 중심 해양수도'로 성장시키겠다는 시정 방향을 참석자들과 공유한다.

하정우 부위원장은 '부산의 AI 전환'을 주제로 국가 인공지능 전략과 3대 메가프로젝트, 지역 산업과 혁신역량을 AI로 연결하는 7대 SEED 프로젝트의 추진 방향을 소개할 예정이다.

이어 부산이 가진 해양·항만·물류 분야 강점에 인공지능을 결합해 글로벌 해양 AI 수도로 도약하는 방안과 부산·울산·경남 산업 인공지능 전환(AX)의 브레인으로 발전하기 위한 전략을 제시한다.

미디어·콘텐츠·관광·예술 등 부산의 소프트파워와 AI 융합을 통해 대한민국 남부권을 대표하는 도시로 성장할 가능성도 짚어볼 계획이다.

시는 이번 포럼을 계기로 인공지능이 산업과 도시 경쟁력을 좌우하는 변화에 선제 대응하고 해양·항만·물류산업과 AI를 결합해 새로운 성장동력 확보 방안을 구체화한다는 방침이다.

인공지능을 특정 산업에 한정하지 않고 제조·물류·관광·콘텐츠 등 지역 산업 전반의 혁신을 이끄는 수단으로 활용해 부산의 AI 전환을 가속하고 새로운 성장 기회를 만들어 나간다는 계획이다.

전재수 시장은 "해양수도 부산에 인공지능을 접목해 대한민국을 넘어 세계와 경쟁하는 새로운 성장동력을 만들어야 한다"며 "이번 포럼을 통해 부산의 인공지능 전환 방향을 함께 고민하고, 해양수도 부산 완성에 시정 역량을 집중하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com