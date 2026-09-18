밀양시, 제7회 외계인 대축제 개최 준비 만전…안전 관리 강화

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 18일 외계인 대축제 안전점검을 했다
- 제7회 축제는 우주 체험형 행사로 마련했다
- 시는 보완사항을 고쳐 안전사고 예방에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 외계인과 우주를 콘셉트로 한 이색 축제 준비에 만전을 기하고 있다
시는 제7회 외계인 대축제의 안전한 개최를 위해 18일 밀양종합운동장 보조경기장에서 민관 합동 안전점검을 실시했다고 밝혔다.
이번 축제는 세대 구분 없이 어린이와 성인이 함께 우주를 체험하는 행사로 밀양시가 주최하고 밀양문화관광재단이 주관한다.
우주대운동회, 은하 레이저 체험, 우주 관련 무대 행사 등 프로그램을 통해 관람객들이 생소한 우주 분야를 쉽게 접할 수 있도록 구성했다.
점검에는 밀양시, 밀양소방서, 한국전기안전공사, 건축 분야 전문가 등 10여 명이 참여해 행사장 전반을 살폈다. 점검단은 경남도의 축제·행사 안전관리 기본계획을 기준으로 무대와 부스 전기시설 설치 적정성, 시설물 구조 안전성, 소화기 비치 상태, 긴급차량 출동로 확보 여부, 위탁·용역 안전관리 실태 등을 확인했다.
시는 현장에서 발견된 경미한 사항은 즉시 개선했고 보수·보강이 필요한 사항은 축제 개최 전까지 보완하기로 했다. 안전관리 절차와 규정을 행사 전 과정에 적용해 안전사고 예방에 중점을 두겠다는 방침이다.
안병구 시장은 "우주에 관심이 있지만 쉽게 접하기 어려운 어린이들에게 이번 축제가 우주와 가까워지는 계기가 될 것"이라며 "유관기관과 협조 체계를 유지해 관람객이 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 안전관리에 힘쓰겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com