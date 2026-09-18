경남도, 중국 상하이서 소비재 수출 786만 달러 상담…해외시장 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- 경남도는 18일 상하이서 소비재 수출상담회를 열었다
- 도내 6개사가 중국 바이어와 786만달러 의향서를 맺었다
- 도는 인허가·유통망 지원으로 수출 확대를 돕겠다 했다
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중소기업 유통망 연계 지원
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 소비재 기업들이 중국 상하이에서 현지 바이어를 만나 수출 확대 가능성을 타진했다.
경남도는 18일 현지시간 중국 홀리데이 인 상하이 호텔에서 '경남 소비재 수출상담회'를 열고 도내 기업의 중국시장 진출을 지원했다고 밝혔다.
이번 상담회에는 도내 중소기업 10개사와 중국 현지 바이어 20개사가 참가했다. 화장품과 식품 등 10개 이상의 품목을 선보인 가운데 도내 6개사는 현지 바이어 6개사와 786만 달러 규모의 수출의향서를 체결했다.
상담회에는 상하이 현지 유관기관 관계자와 바이어 등 40여 명이 참석했다. 현지에서는 건강식품과 화장품에 대한 상담이 집중됐다.
참가 기업들은 중국시장 진출 과정에서 인허가와 규제 대응이 중요하다고 설명했다. 한 기업 대표는 천연물 기반 제품의 경우 위생 관련 허가가 필요한 만큼 한국 기업이 중국 시장에 진입할 수 있도록 관련 지원을 확대해야 한다고 말했다.
한 중국 바이어는 "한국 제품을 수입·유통하고 있다"며 "이번 상담회를 통해 경남 기업과 실질적인 협력 기회를 찾고 싶다"고 전했다.
구자천 창원상의 명예회장은 "식품과 소비재는 품질과 신뢰가 중요하다"며 "경남 기업들이 이를 바탕으로 중국 시장에서 새로운 거래를 만들기를 바란다"고 말했다.
박완수 경남지사는 "중국은 우리나라의 주요 수출 파트너이며 상하이는 소비 수준이 높고 새로운 상품에 대한 관심도 큰 시장"이라며 "상담 성과가 실제 수출과 지속적인 거래로 이어지도록 지원하겠다"고 말했다.
중국은 지난해 우리나라 전체 수출의 18%를 차지한 최대 수출국이다. 경남의 대중국 수출액은 34억 달러로 주요 수출국 가운데 세 번째 규모다. 지난해 경남 전체 수출에서 중국이 차지한 비중은 7%로 미국 20%, 폴란드 8%에 이어 세 번째였다.
경남에서는 주철과 선박 엔진 부품, 면류 등이 중국으로 수출되고 있다. 소비재의 대중국 수출액은 2024년 3억2000만 달러에서 2025년 4억1000만 달러로 늘었으며 올해 1~7월에는 2억3000만 달러를 기록했다.
도는 올해 중국시장 진출을 위한 해외마케팅 사업을 5차례 추진하고 있다. 지난 4월 칭다오 농수산식품 수출상담회, 5월 상하이 국제식품박람회, 9월 청두 바이오 메디컬 플라자와 이번 상하이 소비재 수출상담회를 진행했다. 12월에는 상하이 자동차부품 전시회 참가를 예정하고 있다.
도는 이번 상담회에서 체결한 수출의향서가 실제 계약으로 이어질 수 있도록 중소기업 지원기관과 코트라 상하이무역관, 상공회의소 등과 협력해 중국 유통망 연계와 인허가·규제 대응을 지원할 계획이다.
news2349@newspim.com