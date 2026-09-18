KAI, 윤리·준법경영 국제 인증 갱신…부패 방지·윤리 경영 중시

AI 핵심 요약beta
- KAI가 18일 ISO 37301·37001 인증을 갱신했다.
- KAI는 준법·부패방지 체계를 경영 전반에 확대했다.
- KAI는 협력사·거래과정에도 윤리 기준을 적용했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
부패 및 준법 리스크 정기 평가
ESG 연계 지속가능경영 인식
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 국제 규범을 앞세운 방산기업의 준법 시스템이 실제 경영 전반으로 확장되는지 확인하는 잣대가 강화되고 있다.
한국항공우주산업(KAI)은 전날 한국준법진흥원(KCI)으로부터 규범준수 경영시스템(ISO 37301:2021) 갱신 인증과 부패방지 경영시스템(ISO 37001:2025) 표준전환 인증을 획득했다고 18일 밝혔다.
ISO 37301과 ISO 37001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 규범준수 및 부패방지 관련 요구사항을 기업의 경영시스템에 반영해 체계적으로 관리·운영하는지를 평가하는 국제 인증이다.
KAI는 2018년 방산업계 최초로 ISO 37001 인증을 받았고 2023년 ISO 37301 인증을 추가로 획득해 윤리·준법경영 체계를 단계적으로 확대해 왔다.
KAI는 이번 갱신 및 표준전환 인증을 계기로 국제표준을 단순한 대외 신뢰 확보 수단으로 활용하는 데 그치지 않고, 임직원과 협력사가 업무 과정에서 공정성과 투명성을 실천하는 준법경영 문화를 정착시키는 데 중점을 둘 방침이다.
이를 위해 부패 및 준법 관련 리스크를 정기적으로 평가해 부서별 개선목표와 통제활동을 설정하고 내부점검을 통해 이행 여부를 확인한 뒤 후속 조치를 관리하는 프로세스를 운용하고 있다.
준법통제 활동과 주요 관리 결과를 최고경영진 검토, 이사회 및 감사위원회 보고체계와 연계해 주요 리스크와 개선 현황을 정기적으로 점검하고 의사결정에 반영하도록 했다.
준법경영의 적용 범위는 임직원에만 한정되지 않는다. 공급업체 등록과 선정, 계약 체결 및 이행, 협력업체 평가, 수출 마케팅 거래선 선정 등 주요 거래 과정 전반에 윤리·준법 기준을 반영해 운영하고 있다.
김명호 KAI 준법경영실장은 "윤리 및 준법, 공정거래 자율준수프로그램(CP)을 ESG와 분리된 과제가 아닌 지속가능경영의 핵심 기반으로 보고 리스크 관리와 교육, 점검, 개선을 일상 업무에 정착시켜 글로벌 항공우주·방산 기업으로서 신뢰를 높여가겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com