"청년과 정책의 소통 강화"…부산시 '2026 부산청년주간' 개막

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 19일 부산항 제1부두서 청년주간 기념식을 열었다
- 기념식 뒤 전재수 시장이 청년정책 토크콘서트에 나섰다
- 시는 청년주간을 18일부터 20일까지 사흘간 진행했다
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청년의 꿈 지원 정책 추진 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산항을 무대로 한 청년 축제가 다시 닻을 올렸다. 바다와 도시를 잇는 항만에서 10년을 논의하기 위해 청년과 정책이 한자리에 모인다.
부산시는 19일 부산항 제1부두에서 2026 부산청년주간 청년의 날 기념식을 개최한다고 밝혔다.
기념식에는 전재수 부산시장과 조승환 국회의원(중·영도구), 부산시의회 기획재경위원회 김태희 부위원장, 김은명 시의원 등 주요 내빈을 비롯해 부산지역 공공기관장, 청년정책 관계자, 지역 청년들이 참석할 예정이다.
행사에서는 부산 청년들의 삶과 표정을 담은 영상이 상영되고 오프닝 퍼포먼스가 진행된다. 이어 청년정책 발전에 기여한 유공자 표창과 기성세대와 청년이 함께하는 가면 세리머니가 마련된다.
기념식 이후 전재수 시장은 정책 토크콘서트에 참여해 청년들의 정책 제안과 의견을 듣는다. 이 자리에서 부산형 청년보장제 등 청년의 일자리·성장·정착을 지원하기 위한 향후 정책 방향을 공유할 계획이다.
부산시는 청년의 날을 맞아 청년이 직접 기획하고 참여하는 지역 대표 청년 축제인 2026 부산청년주간을 18일부터 20일까지 사흘간 부산항 제1부두에서 진행한다.
올해로 8회를 맞는 부산청년주간은 '부산 청년의 얼굴들'을 슬로건으로 '서로 다른 청춘, 하나의 부산을 향한 항해'를 주제로 운영된다.
행사장으로 선택된 부산항 제1부두는 부산의 성장과 발전을 이끌어 온 대표 항만 공간이다. 시는 새로운 길을 준비하는 청년들이 꿈과 도전을 향해 닻을 올리는 출발지라는 상징성을 더했다.
올해 부산청년주간의 기획 전반은 청년감독으로 선임된 박규남 ㈜퍼플웨이브 대표가 맡았다. 청년의 시선에서 축제 방향과 프로그램을 구성해 행사의 톤과 메시지를 청년 중심으로 설정했다.
프로그램은 청년의 성장, 진로, 문화, 교류를 아우르는 내용으로 구성됐다. 개그우먼 김영희가 진행하는 토크쇼 '말자쇼', 취업 준비생을 위한 면접왕 이형의 취업 특강, 새로운 만남을 지원하는 로테이션 가면 소개팅, 디제잉 파티와 가면무도회, 웰니스 프로그램, 청년 체험 부스 등이 순차적으로 진행될 예정이다.
시는 청년들이 원하는 일을 부산에서 시작하고 성장할 수 있도록 일자리와 성장 기반을 넓히는 정책을 추진 중이다. 해양수도 완성과 인공지능(AI) 대전환 등 도시의 미래 전략이 청년에게 실제 기회로 이어지도록 정책 축을 재정비하고 있다.
이를 위해 첫 경력 보장제를 도입해 청년의 노동시장 진입과 새로운 도전을 지원하고, 자산 형성과 월세 지원을 확대해 안정적인 자립을 돕겠다는 계획이다. 동시에 문화와 여가를 누리며 미래를 준비할 수 있는 환경을 조성하고, 청년의 목소리가 정책 개선과 생활 변화로 이어지도록 제도 설계를 청년과 함께 진행하고 있다.
시는 청년을 정책의 단순 수혜자가 아니라 시정의 주체로 참여시키는 방향을 강조한다. 청년들의 의견을 직접 듣고 정책에 반영하는 소통 기반을 강화해, 기획과 집행 과정에 청년 참여를 확대해 나갈 방침이다.
전재수 시장은 "부산항이 대한민국과 세계를 연결하는 관문이 되어왔듯이, 앞으로 부산은 청년의 꿈과 도전을 더 큰 세상으로 연결하는 기회의 도시가 되어야 한다"면서 "청년이 일과 삶의 중요한 순간마다 필요한 기회를 놓치지 않도록 청년정책을 촘촘히 다듬고, 부산형 청년보장제에 대한 논의도 청년들과 함께 차근차근 이어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com