산청군, 삼장·시천면 주민과 대화…현장 목소리 정책 반영

AI 핵심 요약beta
- 산청군은 17일 삼장·시천면서 주민과 대화를 했다.
- 삼장면선 수소트램·자율주행버스 등 사업을 설명했다.
- 시천면선 국도 20호선 예타 통과와 관광벨트 구상을 알렸다.
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[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 군민들의 불편한 상황을 현장에서 해결하기 위해 발걸음이 빨리지고 있다.
산청군은 지난 17일 삼장면과 시천면에서 '2026년 읍면 주민과의 대화'를 잇따라 열고 민선 9기 군정 방향과 주요 사업을 설명했다고 밝혔다.
행사에는 유명현 산청군수와 김영태 산청군의회 총무위원장, 서봉석·김성수 군의원, 지역 주민 등이 참석했다.
삼장면에서는 대원사길 주차장~새재 구간 수소트램 설치와 지리산권 자율주행버스 도입 등 교통 인프라 확충 계획이 소개됐다. 양단수 무릉도원 복숭아 꽃길 조성, 감투봉 AI 산불감시시스템 구축 등 주요 사업 추진 상황도 공유했다.
주민들은 명상삼거리 회전교차로 설치, 삼장초 폐교 활용 방안, 송정숲 유실 방지 대책 마련 등을 건의했다.
시천면에서는 총사업비 1428억 원 규모의 국도 20호선 시천~단성 구간 사업이 예비타당성조사를 통과한 사실이 전달됐다. 한국선비문화원의 경남 한국학연구원 승격과 산중수족관 설치 등을 통한 환지리산권 관광벨트 구축 구상도 설명했다.
주민들은 외공~후평마을 구간 오폐수 처리시설 설치와 중산두류생태탐방로 연장, 야간조명 설치 등을 요청했다. 군은 이날 나온 건의사항을 관계 부서 검토를 거쳐 군정에 반영할 계획이다.
유명현 군수는 "군민의 목소리가 정책이 되고 현장의 이야기가 예산이 되는 군정을 만들기 위해 계속 주민들을 찾아가겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com