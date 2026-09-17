양주시, '양주 나리농원 가을개장' 환급에 첫 지류 상품권 도입

AI 핵심 요약beta
- 양주시는 17일 나리농원 가을개장 입장권 환급을 밝혔다.
- 입장권 구매금 일부를 지류형 양주사랑상품권으로 돌려준다.
- 시는 상품권 도입으로 지역상권 활성화를 기대했다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시가 오는 18일부터 10월 25일까지 진행되는 '양주 나리농원 가을개장' 기간 입장권 구매자에게 구매 금액의 일부 또는 전액을 지류형 '양주사랑상품권'으로 환급한다고 17일 밝혔다.
시에 따르면 이번에 처음 선보이는 지류형 양주사랑상품권은 별도의 카드 발급이나 모바일 애플리케이션 설치가 필요 없어 관외 방문객도 부담 없이 사용할 수 있는 것이 특징이다. 환급된 상품권은 양주시 내 지류형 가맹점에서 사용할 수 있다.
현재 지류형 양주사랑상품권 가맹점은 약 400곳에 이르며 양주시는 가맹점을 추가 모집해 사용처를 지속적으로 확대한다는 계획이다. 가맹점 목록은 양주시 홈페이지에서 확인 가능하다.
시는 이번 지류형 상품권 도입을 통해 나리농원을 찾은 방문객들의 소비가 지역 상권으로 자연스럽게 이어져 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.
송미애 양주시 지역경제과장은 "지류형 상품권 도입은 축제와 관광 활성화는 물론 지역 상권을 살리는 또 하나의 동력이 될 것"이라며 "시민과 관광객 모두가 지역사랑상품권의 혜택을 체감할 수 있도록 다양한 분야에서 적극적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com