볼빅 장석헌 대표, 서울경찰청 청소년 불법 도박 근절 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- 볼빅 장석헌 대표가 16일 청소년 불법 도박 근절 캠페인에 동참했다.
- 이번 캠페인은 청소년 불법 사이버도박 피해 예방을 알리기 위해 마련했다.
- 장 대표는 다음 참여자로 유앤젤 유지원 대표를 지명했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=국산 골프 브랜드 볼빅 장석헌 대표가 16일 서울경찰청이 진행하는 '청소년 불법 도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다.
이번 캠페인은 청소년을 대상으로 확산하는 불법 사이버도박의 심각성을 알리고 피해 예방을 위한 사회적 관심과 참여를 확대하기 위해 마련됐다.
캠페인은 기업 및 기관 주요 인사들이 릴레이 방식으로 참여해 청소년 불법 도박 예방 메시지를 전달하고, 다음 참여자를 지명하는 방식으로 진행되고 있다.
골프존커머스 최덕형 대표의 지명을 받아 캠페인에 참여한 볼빅 장 대표는 캠페인 메시지인 '청소년을 노리는 불법 사이버도박, 절대 이길 수 없는 사기 범죄입니다'를 전하며 청소년 불법 도박 예방과 근절을 위한 사회적 공감대 형성에 힘을 더했다.
한편 청소년 불법 도박 근절을 위한 캠페인에 동참한 장 대표는 다음 참여자로 유앤젤 유지원 대표를 지명했다.
iaspire@newspim.com