박호성 밀양문화관광재단 대표 "문화행사 차질 없이 추진…문화 향유 기회 제공"

AI 핵심 요약beta
- 밀양문화관광재단이 17일 하반기 행사 설명회를 열었다
- 박호성 대표 취임 목표와 운영전략을 공유했다
- 외계인대축제 등 주요 문화행사 추진계획을 밝혔다
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주요 행사 '외계인대축제' 등 소개
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양문화관광재단이 하반기 주요 문화행사 운영계획을 공개하며 시민 참여 확대에 나섰다.
밀양문화관광재단은 17일 밀양아리랑아트센터 밀양아리랑 전수관에서 '2026년도 하반기 주요행사 기자설명회'를 열고 하반기 주요 문화행사와 운영 방향을 공유했다고 밝혔다.
재단 대표이사, 사무국장, 팀장 등 주요 실무진이 참석한 설명회에는 제5대 박호성 대표이사의 취임에 따른 정책목표와 운영전략을 공유하는 것으로 시작됐다.
이어 2026년도 상반기 주요 운영 실적을 돌아보고 하반기 주요 행사인 '제7회 외계인대축제', '2026 백중마을 축제', '제1회 밀양매운맛축제', '제2회 텐 - 브릿지 나이트 워크 페스티벌' 등의 운영 방침을 소개했다.
이어진 질의응답에서는 행사 운영과 재단의 향후 사업 방향에 대한 지역 언론인들의 다양한 의견을 청취하고 주요 현안에 대해 소통하는 시간을 가졌다.
재단은 앞으로도 주요 사업과 문화행사에 대한 정보를 적극적으로 공유하고 지역사회와의 소통을 강화해 시민 공감대를 넓혀갈 방침이다.
박호성 대표는 "이번 기자설명회는 지역 언론인 여러분과 재단의 향후 운영 방향을 공유하고 소통하는 뜻깊은 자리였다"며 "하반기 주요 문화행사를 차질 없이 추진해 시민과 관광객에게 더욱 풍성한 문화 향유 기회를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com