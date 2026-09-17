[라리가] AT마드리드 이강인, 이적 후 2호골…경기 MVP 선정

AI 핵심 요약beta
- 이강인이 17일 오사수나전서 풀타임을 뛰고 2호골을 넣었다
- 전반 24분 데이비드 선제골 뒤 이강인이 후반 추가골을 터뜨렸다
- AT마드리드는 오사수나를 4-0으로 꺾고 대승을 거뒀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=스페인 프로축구 프리메라리가 아틀레티코 마드리드(AT 마드리드) 이강인이 이적 후 첫 풀타임 소화와 함께 시즌 2호골도 터뜨렸다.
이강인은 17일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드에어 메트로폴리타노에서 열린 오사수나와 2026-2027 라리가 6라운드 경기에서 오른쪽 윙어로 선발 출전했다.
전반 10분 이강인은 날카로운 왼발 크로스를 아데몰라 루크먼에게 올려 헤더를 시도했지만 크로스바를 넘겼다. 2분 후 이강인은 왼발 슈팅으로 골문을 두드렸지만 상대 골키퍼의 선방에 막혔다.
아쉽게 골을 놓친 이강인은 후반 결국 상대 골문을 열었다. 1-0으로 앞서던 후반 9분 역습찬스에서 데이비드의 측면 패스를 받은 이강인이 오른방 슈팅으로 득점에 성공했다.
이번 여름 이적시장에서 프랑스 프로축구 리그1 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 AT마드리드로 이적했다. 지난달 20일 스페인 라리가 1라운드 개막전인 말라가전에서 데뷔전에서 데뷔골을 기록한 이후 리그 2호골을 기록했다.
이강인은 이 골로 경기 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 1라운드 이후 6라운드에서도 MVP를 차지하게 됐다.
이날 AT마드리드는 전반 24분 조너선 데이비드가 알레한드로 그리말도가 건넨 뒤쪽 크로스를 잡은 후 두 차례 슈팅을 시도해 골망을 가르며 선제골을 기록했다.
이강인의 추가골에 이어 후반 18분 로뱅 르 노르망이 코너킥 혼전 상황에서 쐐기골을 기록했다. 알렉스 비에나도 후반 37분 골을 기록하며 AT마드리드는 오사수나에 4-0 대승을 챙겼다.
한편 AT마드리드는 오는 20일 레알 마드리드와 '마드리드 더비'를 치른다.
willowdy@newspim.com