화성시, 어천역 인천발 KTX 직결사업 12월 개통 목표 17일 종합시운전 돌입

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시가 16일 인천발 KTX 직결사업 개통 준비를 밝혔다.
- 국가철도공단이 17일 종합시운전을 시작해 12월 영업시운전을 한다.
- 어천역 연결로 이동시간이 줄고 교통편의가 높아질 전망이다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 인천발 KTX 직결사업이 오는 12월 말 개통을 목표로 마무리 단계에 접어들었다고 16일 밝혔다.
국가철도공단은 오는 17일 심야시간부터 KTX 전동차가 수인분당선 궤도를 따라 송도역사에 처음 진입하는 종합시운전을 시작하며 9월 중순부터 10월까지 사전점검을 거쳐 12월부터 영업 시운전을 진행할 예정이다.
인천발 KTX 직결사업은 화성 어천역과 안산 초지역, 인천 송도역을 개량하고 수인선과 경부고속선을 연결하는 총 3.2km 구간을 신설하는 사업으로 총사업비 5681억 원이 투입됐다.
국가철도공단은 노반·궤도·신호체계·전기시설 등 전체 시스템을 최종 점검해 12월 말 개통을 목표로 하고 있다.
이번 사업이 완료되면 화성 어천역을 거쳐 가는 KTX 노선이 신설돼 화성특례시민도 광명역이나 서울·용산역까지 가지 않고도 지역 내에서 고속철도를 이용할 수 있는 길이 열린다.
개통 이후에는 어천역에서 송도까지 23분, 부산·목포까지 2시간 이내에 이동할 수 있어 기존보다 이동 시간이 최대 1시간 이상 단축될 것으로 전망된다.
이에 따라 시민들의 장거리 이동 편의가 크게 향상되고 화성의 광역 교통 접근성도 한층 높아질 것으로 기대된다.
정명근 화성특례시장은 "인천발 KTX 직결사업이 완료돼 어천역이 전국 KTX 철도망과 연결되면 시민들의 이동 편의가 크게 향상될 뿐만 아니라 지역 간 교류 확대와 지역 경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "국가철도공단, 인천시 등 관계 기관과 긴밀히 협력해 개통 준비를 지원하고 어천역 이용객의 편의를 높이기 위한 후속 방안도 함께 살펴보겠다"고 전했다.
시는 개통 시기에 맞춰 어천역 접근성을 높이고 환승 체계를 개선하는 등 주변 교통 기반시설 정비 방안을 관계 부서와 협의해 나갈 계획이다.
ssamdory75@newspim.com