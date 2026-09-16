메종 드 위미에르, 하반기 K-뷰티 시장 출사표

AI 핵심 요약beta
- 메종 드 위미에르가 16일 하이엔드 스킨케어 라인업을 출시하고 시장 진출 계획을 밝혔다.
- 성수 티저와 신세경 앰버서더 공개에 이어 캐비어 PDRN 기반 성분도 개발했다.
- 미국·유럽·일본 진출을 추진하며 명품 기준과 스킨 롱제비티를 내세웠다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 신생 뷰티 브랜드 '메종 드 위미에르'가 하이엔드 시장을 겨냥한 스킨케어 라인업을 출시하고 하반기 시장 진출 계획을 발표했다.
메종 드 위미에르는 지난달 말 성수동 옥외광고 '그녀가 온다' 티저 캠페인을 진행했으며, TV-CF와 배우 신세경을 국내 앰버서더로 발탁하는 소식을 공개했다.
메종 드 위미에르는 화장품 연구·생산 기업 한국콜마 및 조에바이오와 연구를 통해 '캐비어 PDRN' 기반 신성분 '캐비에르(CAVIERE)'를 개발했다. 이 성분은 스킨케어 전 라인에 적용됐다.
또한 CJ ENM이 TVC 영상 제작을 맡고, 광고·마케팅은 스카이벤처스와 프리어가 담당해 성분 연구부터 콘텐츠 실행하는 연합 구조를 갖췄다.
메종 드 위미에르는 미국, 유럽, 일본 등 해외 주요 시장에 진출할 계획이다. 세부 제품 라인업과 국가별 전략은 순차적으로 공개될 예정이다.
메종 드 위미에르 관계자는 "기존 시장에 명품이라는 새 기준을 제시하고 '스킨 롱제비티(Skin Longevity)'와 '웰니스 라이프스타일'의 철학을 고객과 나누는 것이 하반기 뷰티 시장에 제시할 답"이라고 말했다.
whitss@newspim.com