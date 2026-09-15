남종섭 대한민국시도의회의장협의회장, 국회에 '지방의회법 제정' 촉구

AI 핵심 요약beta
- 남종섭 경기도의회 의장이 15일 국회를 찾아 지방의회법 제정을 촉구했다.
- 이해식 의원에 건의안과 자체 제정안을 전달하고 입법 협조를 요청했다.
- 정책지원관 확대 등 4대 과제를 제시하며 연내 제정을 강조했다.
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정책지원관 확대·예산 및 인사 자율성 확보 등 4대 핵심 과제 반영 요청
경기도의회 남종섭 의장 "국회 조속한 심사 및 실효성 있는 입법 기대"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 대한민국시도의회의장협의회장이자 경기도의회를 이끄는 남종섭 의장(더불어민주당, 용인3)이 15일 국회를 방문해 지방의회법의 조속한 제정을 촉구했다.
남 의장은 이날 국회 행정안전위원회 간사인 이해식 더불어민주당 의원을 만나 '지방의회법 제정 촉구 건의안'과 경기도의회가 직접 마련한 자체 제정안을 전달하며 법안 통과에 힘을 보태줄 것을 요청했다고 밝혔다.
이 자리에는 최종현 경기도의회 지방의회법 제정 추진 TF 단장을 비롯해 안신일 세종시의회 의장, 박종혁 인천시의회 의장, 신민호 전남·광주시의회 운영위원장, 박완희 더불어민주당 지방자치특보 등이 동석했다. 이해식 의원은 현재 국회 행안위에 계류 중인 지방의회법 제정안 6건 중 1건을 대표 발의한 바 있다.
남 의장은 현행 제도의 한계를 지적하며 지방의회법 반영을 위한 4대 핵심 과제로 ▲정책지원관 정수 확대 ▲지방의회 예산 자율성 확보 ▲입법 지원기관 설치 근거 마련 ▲의회 인사 운영 자율성 확보 등을 건의했다.
세부적으로는 정책지원관 정원을 현행 의원 2명당 1명에서 '1명당 1명'으로 확대하고 의회 예산 독립성 향상을 위한 제도 정비를 요청했다. 또한 입법·정책 및 예·결산 분석을 전담할 지원기관 설치 근거를 신설하고 지역 여건에 맞춘 인사 운영 자율성을 보장해야 한다고 강조했다.
이번 건의 내용은 경기도의회가 연구용역을 거쳐 마련한 자체 제정안에도 반영된 것으로 도의회는 조직·예산·인사 자율성과 입법·정책 지원 기능 강화를 골자로 한 제도 개선안을 구체화해 왔다.
남 의장은 "지방의회법 제정 필요성에 대한 공감대는 이미 충분히 형성됐다"며 "국회가 조속한 심사와 입법으로 답해주길 기대하며, 심사 과정에서 현장의 목소리가 충실히 반영돼 실효성 있는 법안이 마련되길 바란다"고 밝혔다.
한편 경기도의회는 지난 7월 '지방의회법 제정 추진 TF'를 구성해 자체 안을 정립하는 등 적극적인 입법 활동을 펼쳐왔다.
남 의장은 대한민국시도의회의장협의회장으로서 전국 시·도의회와 연대해 지방의회법 연내 제정을 위한 공동 대응을 주도하고 있다.
1141world@newspim.com