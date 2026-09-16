[핌in현장] '여행가는 가을' 시작…최휘영 장관 "할인으로 '떠날 핑계' 드리겠다"

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 관광공사가 15일 가을 여행 캠페인을 선포했다
- 비수도권 숙박·철도·티맵 등 할인 혜택을 마련했다
- 10월과 11월 230여 기관이 참여해 지역관광을 돕는다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사가 '여행가는 가을' 캠페인을 통해 국내 지역 관광 활성화를 위한 풍성한 혜택을 제공한다. 비수도권 지역 숙박 할인부터 코레일 열차 할인, 티맵 포인트 적립, 인구감소 지역 지역화폐 페이백 등 실제 여행 수요자들에게 맞춤 혜택들을 모두 준비했다.
15일 서울 성수동 KT&G 상상플래닛에서 '여행가는 가을' 캠페인 행사가 열렸다. 이 자리엔 최휘영 문화체육관광부 장관, 박성혁 한국관광공사 사장, 류진 한국경제인협회 회장, 김태승 한국철도공사 사장, 이진석 한국여행업협회 회장 등이 참석했다. 이번 캠페인의 슬로건은 '가을은 깊게, 여행은 가볍게'라는 타이틀로 여행가기 좋은 계절, 맞춤 혜택을 통해 부담없이 떠날 수 있는 다양한 지원이 포함됐다.
최휘영 장관은 "뜨거웠던 여름이 지나고 드디어 가을이 왔다. 덥지도 춥지도 않고, 하늘은 높고, 단풍도 예쁘고 참 좋은 계절이다. 아름답지만 짧은, 이 계절에 하면 좋은 일이 무엇일까. 저는 '사랑하는 사람과의 여행'이라고 생각한다. 물론 생활인으로서 일상을 훌훌 버리고 여행을 떠나기가 쉽지는 않다"고 말했다.
이어 "문화체육관광부가 여러 기관의 협력을 받아 올가을에 조금 쉽게 떠나실 수 있도록 몇 가지 준비를 했다. 자동차로 인구감소지역을 찾으시는 분들에게는 티맵 포인트를 드리고, 철도여행을 위해 할인 혜택을 준비했다. 숙박 할인과 캠핑장 할인도 마련했고, 특히 올해는 섬으로 떠나는 여행객을 위한 숙박 할인도 새롭게 시작한다"고 설명했다.
최 장관은 또 "하지만 사실 오늘 제가 여러분께 가장 드리고 싶은 혜택은 '여행을 떠날 핑계'다. '정부에서 가라고 해서 갔다' 좋은 핑계가 될 수 있지 않을까. 굳이 해외로 가지 않으셔도 된다. 기차를 타고 한 번도 가보지 않은 역에 내려도 좋고, 아이 손을 잡고 가까운 시장에 가도 좋고, 평소 지나치던 골목을 천천히 걸어도 좋다. 집을 나서는 순간부터 여행은 시작된다. 그 시작을 문화체육관광부가 돕겠다"고 했다.
박성혁 한국관광공사 사장은 "바쁘신 가운데 오늘 2026년 여행 가는 가을의 시작을 함께해 주신 최휘영 장관님 류진 한국경제인협회 회장님, 김태승 한국철도공사 사장님, 이진석 한국여행업협회 회장님 각 기관을 대표해 참석해 주신 내빈 여러분과 시민 여러분께 깊이 감사의 말씀을 드린다. 집을 나서는 순간 여행은 시작되고 평소 지나치던 골목과 시장, 기차를 타고 처음 내려보는 작은 도시에서도 새로운 여행의 즐거움을 발견하실 수 있다"고 인사를 했다.
그러면서 "한국관광공사는 국민 여러분께서 올가을 조금 더 가볍게 여행을 할 수 있도록 문화체육관광부와 여러 지자체, 기관, 기업들과 함께 다양한 혜택을 준비했다. 이번 여행 가는 가을에는 공공과 민간을 아울러 230여 개 기관과 기업이 함께한다. 교통과 숙박, 여행 상품, 국민 참여 이벤트까지 여행의 전 과정에 걸쳐 혜택을 마련했고 이를 통해 39만 명의 국민이 캠페인 혜택을 누릴 것으로 기대하고 있다"고 '여행가는 가을' 캠페인을 소개했다.
또 박 사장은 "일단 교통 부담을 많이 낮췄다. 철도를 이용해 여행을 떠나시는 경우 인구 감소 지역 자유여행 상품 이용 시 운임 상당액을 할인 쿠폰으로 돌려드린다. 관광 열차 내일로 또 할인된 가격으로 이용하실 수 있다. 국내선 항공을 이용하시는 분들은 네이버 항공을 항공에서 예약하시면 노선에 따라 네이버 페이 포인트를 받으실 수도 있다. 자동차로 떠나시는 분들은 티맵을 이용해 인구 감소 지역을 방문하시면 방문 횟수에 따라 포인트가 적립된다"고 이번 캠페인 혜택을 설명했다.
숙박과 여행상품에 대해서도 박 사장은 "비수도권 숙박 할인권과 캠핑 할인, 국내 여행 상품 패키지 최대 50% 할인을 제공한다. 일부 감소 인구 감소 지역에서는 여행 경비의 일부를 지역 화폐로 돌려드린다. 이번 캠페인을 통해 국민에게는 여행비 부담을 덜어드리고, 지역에는 더 많은 방문과 체류 소비가 이어지기를 기대한다"고 덧붙였다.
류진 한국경제인협회 회장은 "저도 고향이 안동인데 하회 마을인데 우리나라의 가장 아름다운 계절, 가을에 시민들이 즐겼으면 어떨까 해서 캠페인에 관심을 많이 가졌다. 저희 기업인들이 할 수 있는 거는 이벤트를 해야 되지 않겠는가 했다. 안동의 줄불놀이가 유명한데 저희가 여러 프로그램을 만들겠다"고 말했다.
또 류 회장은 "숙박도 그렇고 프로그램만 잘 만들면 여러 시민들이 방문할 수 있지 않겠는가 생각한다. '여행가는 가을' 같은 캠페인이 정말 뜻깊고 우리 국민 모두에게 꼭 필요하다고 생각한다. 다 함께 즐기면서 내수도 살리는데 여행만큼 좋은 것은 없다. 특히 지역 경제 활성화에 아주 큰 도움이 된다. 더 많은 기업과 임직원들이 더 많은 지역을 찾도록 하겠다"고 다짐했다.
김채승 한국철도공사 사장은 "대한민국의 매력을 알리고 지역의 따뜻한 온기를 불어넣기 위해 늘 앞장서 주시는 최휘영 장관님께 감사드린다. 또 철도 관광의 든든한 파트너가 되어 주시는 박성혁 관광공사 사장님 감사하다. 앞으로 더 많은 협력을 하겠다"라고 인사를 했다.
이어 "철도를 운영하는 공기업의 수장으로서 저는 감히 철도는 여행객과 지역을 이어주는 가장 믿음직한 관광 인프라라고 말씀드리고 싶다. 올해 상반기 여행 가는 달 캠페인이 지난 4월, 5월에 진행됐다. 이때 5만 1000여 분의 기차 여행객이 인구 감소 지역을 방문했다. 작년하고 비교하면 32배가 증가했다. 이러한 발전의 추세가 앞으로도 지속될 수 있을 것이라고 믿고 저희가 힘을 보태겠다. 철도 관광이 지역의 활력을 불어넣은 의미 있는 성과다"라며 지난 캠페인의 성과를 말했다.
김 사장은 또 "코레일은 이번 여행 가는 날을 맞아 더 다양하고 풍성한 여행 상품과 관광 열차 혜택을 준비했다. 올 가을에도 기차를 타고 대한민국 곳곳을 여행하며 지역의 매력을 만끽해 주시기 바란다. 열차가 달리는 길에 지역 상권이 살아나고 전국 곳곳에 새로운 활력이 피어날 수 있도록 코레일의 역할도 다하겠다. 아울러 공공철도로서 책임감을 가지고 지역 소멸 위기 극복과 지역경제 활성화에 더욱 힘쓰겠다"고 강조했다.
'여행가는 가을' 캠페인은 오는 10월과 11월 시행된다. 이번 캠페인에서는 문체부는 물론, 행정안전부·농림축산식품부·해양수산부 등 관계 부처와 한국경제인협회 등 경제단체가 함께 다양한 지역관광 콘텐츠와 혜택을 공동으로 홍보하고, 인구감소지역 철도여행과 농촌·어촌여행 등 국내 여행을 촉진하는 협업 프로그램을 선보인다.
jyyang@newspim.com