안양시반다비체육센터, 전국 우수 장애인 체육시설 선정

AI 핵심 요약beta
- 안양시반다비체육센터가 15일 우수 체육시설로 선정됐다
- 문체부·대한장애인체육회 평가서 운영성과를 인정받았다
- 센터는 88개 강좌 운영하며 이용편의를 확대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
개관 후 체육·문화 등 88개 맞춤형 강좌 운영...일평균 238명 이용
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 안양시반다비체육센터가 문화체육관광부와 대한장애인체육회가 주관한 '2026년 우수 장애인 체육 시설·장애인 친화 공공 체육 시설 인증 사업'에서 우수 체육 시설로 선정돼 대한장애인체육회장상을 받았다고 15일 밝혔다.
이번 평가는 전국 장애인 체육 시설을 대상으로 장애인 프로그램 운영 현황, 장애인 이용 편의성, 시설 안전 관리, 장애인 스포츠 강좌 이용권 활용도 등을 종합 심사해 이뤄졌다.
안양시반다비체육센터는 장애인 맞춤형 프로그램의 지속적인 개발·운영 및 이용자 수요를 반영한 서비스 확대 성과를 높이 평가받아 최종 우수 시설에 이름을 올렸다.
센터는 서류 심사와 현장 실사에 이어 지난달 19일 2차 발표 평가를 거쳤으며 종합 심사 결과 우수 시설로 최종 선정됐다. 우수 시설 시상과 인증판 수여식은 이달 중순 진행된다.
2024년 10월 안양시장애인복합문화관(안양6동) 내에 문을 연 안양시반다비체육센터는 사회복지법인 '돕는사람들'이 위탁 운영 중이다.
현재 센터는 농구·탁구 등 생활 체육 프로그램 39개와 요리·도예 등 문화 건강 프로그램 49개 등 총 88개의 맞춤형 강좌를 운영하고 있으며 하루 평균 이용객은 238명에 이른다. 또한 이용자 편의를 위해 평일에는 저녁 8시 토요일에는 오후 2시까지 운영 시간을 확대했다.
안양시 관계자는 "개관 2년 만에 전국적으로 운영 성과를 인정받아 뜻깊다"며 "앞으로도 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 열린 체육 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com