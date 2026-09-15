경기도, 올해 쌈지공원·학교숲 49곳 조성...생활권 녹지 확충

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 15일 생활권 녹지 49곳을 확충하기로 했다.
- 여주시·용인시 등 49곳에 쌈지공원과 학교숲을 조성했다.
- 도심 저이용 공간을 녹색쉼터로 바꿔 접근성을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유휴·저이용 공간 활용해 일상 속 녹색 접근성 대폭 강화
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 도민들이 일상에서 쉽게 이용할 수 있는 생활권 녹색공간을 대폭 늘린다.
경기도는 올해 여주시 가남읍 연대리 등 16개 시군 36곳에 '쌈지공원'과 용인시 신갈초등학교 등 12개 시군 13곳에 '학교숲'을 조성하는 등 총 49곳의 생활권 녹지를 확충한다고 15일 밝혔다.
쌈지공원은 주택가와 도심 속 방치되거나 활용도가 낮아진 자투리 공간에 수목과 꽃을 심고 휴게시설을 설치하는 소규모 녹색쉼터다. 대규모 공원 조성이 어려운 지역 여건을 극복하고 도민들이 집이나 직장 가까이에서 녹지를 즐길 수 있도록 돕는 동시에 도시경관 개선 효과도 꾀한다.
학교숲은 학내 유휴 공간을 활용해 학생들에게 일상적인 자연 경험을 제공하는 공간이다. 학생들의 식물 관찰·체험을 위한 자연학습장으로 쓰일 뿐만 아니라 쉬는 시간과 점심시간에 자연과 함께 쉴 수 있는 쉼터 역할을 하게 된다.
이번 사업은 대규모 부지 확보 대신 도심 생활권과 학교 내부의 저이용 공간을 적극 활용해 도민과 학생들의 녹지 접근성을 획기적으로 높인다는 점이 특징이다.
이태선 경기도 정원산업과장은 "생활권 가까이에 녹색공간을 조성하면 주민과 학생들이 일상에서 보다 쉽게 자연을 접할 수 있다"며 "지역 곳곳의 활용 가능한 공간을 녹색쉼터로 바꿔 도민이 체감할 수 있는 생활권 녹지를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
한편 경기도는 쌈지공원 및 학교숲 조성 외에도 기후대응 도시숲, 가로숲길, 생활환경숲, 도시숲 새단장 등 지역 특성에 맞춘 다양한 녹지 사업을 다각도로 추진하고 있다.
1141world@newspim.com