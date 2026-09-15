의왕시 '제22회 의왕백운호수축제' 19~20일 개최

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 19일부터 20일까지 백운호수축제를 연다
- 전 세대 체험·공연과 야간 개막식이 마련됐다
- 임시주차장·셔틀버스로 교통과 안전을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김소현·손태진·이재훈 등 화려한 가수 라인업 무대
셔틀버스 운행 및 불꽃쇼로 가을밤 감성 선사
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 오는 19일부터 20일까지 이틀간 백운호수공원 일원에서 '제22회 의왕백운호수축제'를 개최한다고 15일 밝혔다
시에 따르면 이번 축제는 백운호수의 자연경관을 배경으로 전 세대가 함께 즐길 수 있는 다채로운 문화·체험 프로그램으로 구성된다.
축제 기간 현장에서는 어린이와 가족 단위 방문객을 위한 공방, 전통놀이, 캐리커처, 페이스페인팅, 마술쇼, 풍선 예술 등 다양한 체험 행사와 공연이 진행된다. 또한 백운호수를 거닐며 참여할 수 있는 '스탬프 투어'와 '버스킹 공연'도 함께 펼쳐진다.
야간 축제 무대도 화려하게 꾸며진다. 축제 첫날인 19일 오후 7시 개막식에는 의왕시필하모닉오케스트라와 뮤지컬 배우 김소현의 협연이 이어진다.
둘째 날인 20일 오후 7시에는 방송인 오정현의 진행으로 손태진, 이재훈(쿨), 벤, 춘자, 프리패스 등이 출연하는 폐막 공연이 열리며 이어 오후 9시부터는 밤하늘을 수놓는 대형 불꽃쇼가 펼쳐져 축제의 피날레를 장식한다.
의왕시는 관람객 편의와 안전 대책도 강화한다. 축제 기간 5개소의 임시주차장을 운영하고 시 주요 생활권역을 왕복하는 셔틀버스를 운행해 교통 혼잡을 줄일 방침이다. 이와 함께 철저한 현장 안전관리를 통해 사고 예방에 만전을 기할 계획이다.
김성제 의왕시장은 "아름다운 백운호수를 배경으로 가족, 연인, 친구들이 가을의 정취를 만끽할 수 있는 축제를 준비했다"며 "많은 시민이 축제를 즐기며 특별한 가을 추억을 만들어 가시길 바란다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com