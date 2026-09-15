과천시, 내달 3일 '과천시민 밤줍기 행사' 개최

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 15일 10월 3일 시민 밤줍기 행사를 연다고 밝혔다
- 이번 행사는 32회째로 시민과 재직자가 참여하는 가을 체험이다
- 사전신청은 17일까지이며 10일엔 잔여분을 무료 개방한다
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신계용 시장 "안전관리 만전...자연 속 수확의 즐거움 느끼는 소통의 장 만들 것"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 오는 10월 3일 갈현동 밤나무단지(갈현동 517-3번지)에서 '2026년 과천시민 밤줍기 행사'를 개최한다고 15일 밝혔다.
시에 따르면 올해로 32회를 맞이하는 이번 행사는 매년 5000여 명의 시민이 찾는 과천의 대표적인 가을 행사로 자연 속에서 수확의 기쁨을 체험하고 지역 공동체 화합을 도모코자 마련됐다.
참가 대상은 과천시민 및 과천시 재직자다. 방문 신청은 15일부터 17일까지 각 동 행정복지센터에서 진행되며 온라인 신청은 과천시에 주소를 둔 시민에 한해 '과천시 통합예약포털'을 통해 18일 오전 9시부터 가능하다.
행사는 10월 3일 오전 10시부터 정오까지 2시간 동안 진행된다. 현장에서는 고적대 공연을 시작으로 페이스페인팅, 풍선아트, 목공 체험 등 온 가족이 즐길 수 있는 부대행사가 함께 열린다. 특히 유아 동반 가족의 안전한 체험을 위해 '밤줍기 키즈존'을 별도로 조성할 계획이다.
신계용 과천시장은 "밤줍기 행사는 과천의 청정 자연 속에서 시민들이 소통하고 어울리는 대표적인 체험형 축제"라며 "가족 단위 방문객들이 안전하고 쾌적하게 즐길 수 있도록 행사 관리와 안전 대책에 만전을 기하겠다"고 말했다.
한편 사전 신청을 놓친 시민들을 위해 10월 10일 오전 10시부터 정오까지 '잔여 밤줍기 행사'를 운영한다. 해당 시간에는 별도 예약 없이 밤나무단지가 무료 개방돼 누구나 자율적으로 참여할 수 있다.
1141world@newspim.com