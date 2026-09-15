안양시, 평촌중앙공원서 '제53회 시민의 날 기념식' 18일 개최

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 18일 평촌중앙공원서 시민의 날 기념식을 연다.
- 행사는 축하공연 뒤 시민헌장 낭독과 시민대상 시상으로 진행한다.
- 안양시는 시민과 함께 발전을 돌아보고 화합을 다짐했다.
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최대호 시장 "시민 화합 도모·자긍심 높이는 뜻깊은 소통의 장 마련"
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 오는 18일 평촌중앙공원에서 시민과 함께하는 '제53회 시민의 날 기념식'을 개최한다고 15일 밝혔다.
시에 따르면 안양춤축제와 함께 펼쳐지는 이번 기념식에는 최대호 안양시장을 비롯해 지역 국회의원, 시·도의원, 유관기관 및 단체장, 친선결연·우호교류도시 축하방문단 등 각계 인사와 시민들이 참석해 자리를 빛낼 예정이다.
행사는 18일 오후 5시 40분부터 축하공연을 시작으로 시민헌장 낭독, 안양시민대상 시상, 기념사 및 축사 순으로 진행된다.
축하무대는 1998년 창단한 지역 대표 예술단체 안양오페라단(예술감독 오동국 안양대 교수)이 맡아 수준 높은 오페라 공연을 선사하며 안양춤축제와 어우러져 기념식의 분위기를 한층 돋울 예정이다.
시민헌장 낭독은 지난해 안양시 청년상 사회복지봉사부문 수상자인 장대연 한경국립대 조교수와 2017년 안양시민대상 교육부문 수상자인 박효애 씨가 맡는다.
이어 지역사회 각 분야에서 안양의 발전과 시민 행복을 위해 헌신해 온 8명에게 '제41회 안양시 시민대상'을 수여한다.
올해 시민대상 수상자는 ▲박진숙(효행) ▲박종례(지역사회발전) ▲오정심(사회복지) ▲권주홍(산업경제) ▲박효선(문화예술) ▲채윤미(교육) ▲안명균(환경보전) ▲홍길표(시민안전) 등 8명이다.
안양시 관계자는 "이번 기념식을 통해 시민과 함께 안양의 발전을 되돌아보고 자긍심을 높이는 한편 서로 소통하고 화합하는 뜻깊은 시간이 되도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com