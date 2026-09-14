원광디지털대 대학원 '하계 산림치유 심화과정' 오프라인 특강 개최

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온라인 교육 한계 극복 위한 체험형 특강...전 과정 이수자에 수료증 발급

최윤희 대학원장 "목소리와 감정 이해 통한 전문 힐링·치유 기법 습득 기회"

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교 대학원은 지난 13일 서울캠퍼스에서 재학생과 졸업생을 대상으로 '하계 산림치유 심화과정' 오프라인 특강을 성공적으로 개최했다고 14일 밝혔다.

원광디지털대학교 대학원은 지난 13일 서울캠퍼스에서 재학생과 졸업생을 대상으로 '하계 산림치유 심화과정' 오프라인 특강을 성공적으로 개최했다. [사진=원광디지털대학교]

대학교에 따르면 이번 특강은 온라인 기반 대학원 교육과정의 장점을 살리는 한편 사이버 교육의 한계를 넘어 현장 실습과 체험을 통해 산림치유 및 자연건강융합 분야의 전문성을 높이고자 마련됐다.

이번 심화 과정은 '보이스 테라피 & 감정리딩 심화교육'을 주제로 진행됐다. 소리와 목소리를 통해 몸과 마음의 이완을 돕는 보이스 테라피와 힐링테라피 감정 카드리딩을 중심으로 참가자들이 직접 참여하는 체험형 프로그램으로 구성됐다.

보이스 테라피 세션에서는 기본 원리 학습과 함께 목소리와 신체 감각, 정서적 반응을 점검하는 실습이 펼쳐졌다. 이어 감정 카드리딩 세션에서는 감정 카드로 내면 상태를 탐색하고 자신만의 향을 만드는 실습을 겸해 정서적 소통 기법을 다졌다.

대학원 측은 전체 교육과정을 이수한 참가자들에게 수료증을 전달해 성취감을 높이고 전문 역량 개발을 격려했다.

최윤희 원광디지털대 대학원장은 "보이스 테라피는 목소리를 통해 신체적·정신적 변화를 도모하고 감정리딩은 내면의 감정을 온전히 들여다보는 과정이라는 점에서 긴밀히 연결돼 있다"며 "이번 심화교육이 학생들에게 실전 치유 및 힐링 프로그램을 주도할 수 있는 전문 역량을 쌓는 기회가 됐기를 바란다"고 말했다.

한편 원광디지털대학교 대학원은 온라인 강의의 특장점을 기반으로 산림치유 및 자연건강융합 분야의 이론과 실무 역량을 겸비한 전문 인재를 양성하기 위해 다각적인 오프라인 연계 교육 체계를 운영하고 있다.

1141world@newspim.com