의왕시 똑버스, 경기도 34개 운수사 서비스 평가 '종합 1위'

AI 핵심 요약beta
- 의왕시 똑버스가 14일 경기도 평가 1위를 차지했다.
- 34개 운수사 중 99.14점으로 A등급을 받았다.
- 초평동 등서 맞춤형 교통서비스를 확대했다.
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김성제 시장 "시민 중심 고품격 맞춤형 대중교통 서비스 지속 확대할 것"
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 지난해 초평 지역에 도입해 운영 중인 수요응답형 교통체계(DRT) '똑버스'가 경기도 내 34개 운수사를 대상으로 실시된 '2026년 경기도 똑버스 운송사업자 서비스 평가'에서 종합 1위(A등급)를 차지했다고 14일 밝혔다.
시에 따르면 이번 평가는 경기도 내에서 운행 중인 DRT 똑버스 서비스의 품질 향상과 안전 강화를 위해 시행됐다.
평가는 ▲이용자 서비스 증진(70점) ▲사고관리(30점) ▲운수종사자 처우개선 노력(감점 10점) 등 3개 분야 7개 항목을 대상으로 진행됐다. 의왕시 똑버스(운용사 삼영운수)는 평가 대상 중 가장 높은 총점 99.14점을 기록해 최고 등급인 A등급을 받아 도내 최고 수준의 대중교통 운영 역량을 인정받았다.
특히 이용자 서비스 증진 분야에서는 70점 만점에 69.14점을 받아 도내 똑버스 중 최다 득점을 올렸다. 여객법 준수(10점), 운행관리실태(5점), 운수종사자 서비스관리(15점) 등 주요 세부 항목에서 모두 만점을 획득하며 이용자 중심의 관리 체계를 다졌다.
또한 사고관리 분야에서도 교통사고지수, 운수종사자 교육실적, 차량관리 등 전 항목에서 감점 없이 30점 만점을 기록하며 철저한 안전관리 수준을 증명했다.
김성제 의왕시장은 "이번 성과는 시민들에게 안전하고 편리한 맞춤형 대중교통 환경을 제공하기 위해 시와 운수업체가 긴밀히 협력해 거둔 결실"이라며 "앞으로도 의왕시민들이 일상에서 체감할 수 있는 고품격 대중교통 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
한편 의왕시 똑버스는 지난해 6월부터 대중교통 사각지대인 초평동을 시작으로 왕송호수공원과 의왕역을 연결하는 구간에 2대가 도입돼 운행 중이다. 전용 앱 '똑타'나 콜센터를 통해 호출하면 실시간 수요에 맞게 운행하는 방식으로 지역 주민들의 주요 이동 수단으로 자리 잡았다.
1141world@newspim.com