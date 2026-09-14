과천 추사박물관, 김정희 탄신 240주년 특별기획전 '추사묵향' 개최

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전국 최초 추사 금석문 집대성 전시...5년간 수집한 탁본 45기 총망라

추사 글씨의 정수부터 당시 서예가 및 가문의 금석문까지 조명

신계용 시장 "전국에 흩어진 추사 금석문 한눈에 볼 최초 기회"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시 추사박물관은 추사 김정희 탄신 240주년을 맞아 오는 16일부터 2026 특별기획전 '추사묵향(秋史墨香): 돌에 새긴 추사의 마음'을 개최한다고 14일 밝혔다.

과천시 추사박물관 전경. [사진=과천시]

시에 따르면 이번 전시는 전국에 흩어져 있는 추사의 비석 글씨를 한자리에 모아 선보이는 전국 최초의 금석문 집대성 전시다. 추사박물관이 지난 5년간 전국 각지의 현장을 직접 발로 뛰며 조사하고 수집한 45기의 금석문 탁본을 총망라해 공개한다.

추사의 금석문 글씨는 일상적인 서찰이나 일기와 달리 후대에 오랫동안 남길 목적으로 특별히 공을 들여 작성된 작품이다. 예술적·학술적 완성도가 매우 높은 정수로 평가받는다.

전시는 총 3부로 구성된다. ▲1부 '추사의 글씨' ▲2부 '추사시대의 글씨' ▲3부 '추사가문의 글씨'로 이어지며 추사 개인의 명작은 물론 당대 서예가들과 추사 가문의 금석문도 함께 다룬다.

이를 통해 돌에 새겨진 글씨를 넘어서 추사의 학문적 탐구와 예술적 실천, 서예가 간 교류 등 19세기 조선 서예사의 정수를 입체적으로 살펴볼 수 있다.

추사 금석문 대표 글씨-선운사 백파율사비. [사진=과천시]

특별전 개막 행사는 16일 오후 3시 추사박물관 과지초당과 기획전시실에서 열린다. 개막식에서는 기념 공연과 함께 전시를 기획한 학예연구사가 직접 준비 과정과 작품의 의미를 설명하는 도슨트 프로그램이 진행될 예정이다.

아울러 추사박물관은 5년간의 전수조사 성과와 고증 자료를 체계적으로 정리한 학술 도록도 함께 발간한다.

신계용 과천시장은 "이번 특별전은 5년간의 조사·연구 성과를 집대성한 뜻깊은 자리이자 전국에 흩어진 추사의 금석문을 한눈에 볼 수 있는 최초의 기회"라며 "많은 시민과 학계 관계자들이 추사의 예술적 고뇌와 19세기 조선 서예사의 위대한 가치를 직접 느껴보시길 바란다"고 말했다.

1141world@newspim.com