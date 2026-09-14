경기도·경기관광공사, 여주 강천섬서 체류형 로컬관광 '느림랜드' 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도·경기관광공사가 14일 강천섬 느림랜드 운영을 밝혔다.
- 강천섬에 피크닉·뜨개질 체험을 더한 로컬관광이다.
- 19일부터 대여 서비스, 10월 31일 축제를 연다.
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19일부터 '피크닉키트 대여'...10월 31일~11월 1일 '느림랜드 페스티벌' 개최
"지역 자원에 참신한 아이디어 더한 차별화된 관광콘텐츠 지원 확대할 것"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기관광공사는 '2026 경기 로컬관광 콘텐츠 발굴 및 지원사업' 공모에 선정된 여주 '강천섬 느림랜드'가 올가을 강천섬 일원에서 운영된다고 14일 밝혔다.
공사에 따르면 '강천섬 느림랜드'는 강천섬의 자연환경에 피크닉과 뜨개질 등 이색 여가 콘텐츠를 결합해 바쁜 일상에서 벗어나 천천히 머물며 휴식을 즐길 수 있도록 기획한 로컬관광 프로그램이다.
강천섬의 뛰어난 자연경관에 새로운 체험 요소를 더해 방문객의 체류 시간을 늘리고 여주 지역 관광 활성화로 이어지도록 하는 데 초점을 맞췄다.
우선 오는 19일부터 11월 1일까지 '느림랜드 피크닉키트 대여 서비스'를 운영한다. 피크닉키트에는 피크닉 세트, 뜨개질 세트, 여주 특산품을 활용한 간단한 식음료 등이 포함돼 있어 관광객들이 준비물 없이도 강천섬에서 한적한 피크닉과 뜨개질을 즐길 수 있다.
이어 10월 31일부터 11월 1일까지는 '느림랜드 페스티벌'이 열린다. 이번 축제에서는 뜨개 동호인들이 참여하는 '뜨개대회', 미션형 레이스 '뜨개런', 음악과 이야기가 어우러지는 '뜨개콘서트' 및 '토크콘서트' 등 '느림'을 주제로 한 이색 프로그램이 펼쳐진다. 또한 11월 7일부터 8일까지는 방문객을 위한 체험존을 운영해 느림랜드의 감성을 이어간다.
경기관광공사 관계자는 "이번 사업은 지역이 가진 고유한 관광자원에 참신한 아이디어를 더해 새로운 관광 콘텐츠를 발굴한다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 지역 특색을 살린 차별화된 관광 콘텐츠가 지속해서 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
한편 '2026 경기 로컬관광 콘텐츠 발굴 및 지원사업'에는 올해 광명, 동두천, 양주, 여주, 파주, 하남 등 6개 시·군의 콘텐츠가 선정돼 순차적으로 운영되고 있다. 자세한 정보는 '오로지경기' 홈페이지에서 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com