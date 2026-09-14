진주시, 우주항공 창의과학대회 수상작 전시…진주시장상 30점 선정

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30개 유아부·초등부 우수작 시상

15일부터 수상 작품 전시 진행

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주 아이들이 상상한 우주의 미래가 재활용 재료와 자연물로 형상화됐다. 도시가 키우는 우주항공 꿈이 전시실로 옮겨졌다.

진주시 미래인재학습지원센터는 14일 진주시청 시민홀에서 '2026년 진주시 우주항공 창의과학대회' 시상식을 개최했다고 밝혔다.

14일 경남 진주시청 시민홀에서 열린 '2026년 진주시 우주항공 창의과학대회' 시상식[사진=진주시] 2026.09.14

이번 대회는 어린이들이 재활용 자원과 자연물을 활용해 우주항공 분야의 미래를 자유롭게 상상하고 이를 창의적인 작품으로 표현하도록 하기 위해 마련됐다. 지난 8월 3일부터 14일까지 참가 신청을 받아 유아부와 초등부에서 모두 101점의 작품이 출품됐다.

심사 결과 유아부와 초등부에서 총 30점의 우수작이 선정됐다. 각 부문별로 대상 1점, 금상 4점, 은상 5점, 동상 5점이 뽑혔으며 선정된 30개 작품에는 진주시장상이 수여됐다.

조규일 시장은 "어린이들이 우주항공이라는 미래산업을 자신의 눈높이에서 자유롭게 상상하고 직접 작품으로 만들어 보았다는 점에서 이번 대회가 의미가 있다"며 "오늘의 경험이 여러분의 꿈을 키우고 미래를 향해 한 걸음 더 나아가는 소중한 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

또 "진주시는 우주항공산업을 중심으로 새로운 미래를 만들어가고 있다"며 "어린이와 청소년들이 마음껏 꿈꾸고 도전할 수 있도록 과학과 우주항공을 비롯한 다양한 분야의 미래인재 양성을 위해 더욱 노력하겠다"고 덧붙였다.

수상 작품 전시는 15일부터 18일까지 진주시청 2층 '갤러리 진심 1949'에서 열린다. 관람객들은 이번 전시를 통해 어린이들이 우주항공을 주제로 풀어낸 다양한 상상력과 아이디어를 작품으로 접할 수 있다.

news2349@newspim.com